विदेश में पढ़ाई के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य, किस देश में कौन का स्कोर स्वीकार्य, जानें एक्सपर्ट से

बहुत से स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं जानते। करियर काउंसलर आशीष आदर्श के मुताबिक भारत से जो भी स्टूडेंट्स विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको एक ऐसा इंग्लिश कोर्स पूरा करना जरूरी है, जो यह प्रमाणित करे कि आप विदेश जाकर अंग्रेजी में अपना कोर्स सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी तक टॉफेल यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज लोकप्रिय रहा है। आईईएलटीएस यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम को भी विश्व भर के अनेक उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए मान्यता दी गई। इस कड़ी में एक और इंलिश परीक्षा का नाम जुड़ गया है - सेल्ट यानी द सीक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यदि आप लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या सिंगापुर जा रहे हैं, तो आईईएलटीएस या सेल्ट को चुन सकते हैं और यदि आपकी योजना लंदन, अमेरिका या कनाडा जाने की है, तो टॉफेल या सेल्ट में बैठने की तैयारी करें। आईईएलटीएस का संचालन ब्रिटेन के ब्रिटिश काउंसिल द्वारा किया जाता है, जबकि टॉफेल को अमेरिका स्थित एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस यानी ईटीएस आयोजित करता है। परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको आईईएलटीएस, सेल्ट या टॉफेल की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

किसी बैंक से एजुकेशनल लोन किस प्रकार मिल सकता है? मार्गदर्शन करें। एक्सपर्ट का उत्तर - भारतीय बैंक भारत से लेकर विदेश में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए कम दरों पर एजुकेशनल लोन देते हैं। आप कुल तीन कैटेगरी में एजुकेशनल लोन प्राप्त कर सकते हैं :

- अधिकतम 4 लाख रुपये तक का लोन चाहते हैं, तो आपको न तो किसी गारंटर की आवश्यकता है और न ही किसी कोलेटरल यानी गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति की आवश्यकता है। यदि आपका दाखिला किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में हो गया है, तो इस आधार पर बैंक आपको एजुकेशनल लोन देने पर विचार कर सकता है।

- यदि आप 4 लाख से अधिक और 7.5 लाख रुपये से कम तक का लोन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आर्थिक रूप से संपन्न किसी एक गारंटर की आवश्यकता है। कोलेटरल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।