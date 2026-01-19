आज का करेंट अफेयर्स 19 जनवरी 2026: PM मोदी ने शेख नाहयान को क्या दिया गिफ्ट, बोर्ड ऑफ पीस चर्चा में क्यों?

संक्षेप: Today current affairs 19 Jan 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को गुजरात का पारंपरिक झूला और कश्मीरी पश्मीना गिफ्ट किया। जानें डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' का पूरा गणित और भारत को मिला न्योता। साथ ही अंडमान में शुरू हुए देश के पहले ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी।

Today current affairs 19 Jan 2026: भारत की कूटनीति आज वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई छू रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति का पारंपरिक भारतीय अंदाज में स्वागत कर रिश्तों की गर्मजोशी दिखाई है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में हम इन दोनों बड़ी खबरों के साथ-साथ भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' से जुड़ी अहम प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं 19 जनवरी 2026 के करेंट अफेयर्स के बारे में जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहम है।

PM मोदी और शेख नाहयान की मुलाकात: रिश्तों की नई चमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनके परिवार का आत्मीय स्वागत किया। यह राष्ट्रपति नाहयान की पिछले 10 वर्षों में पांचवीं और पद संभालने के बाद तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति नाहयान को भारत की समृद्ध कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले उपहार भेंट किए:

लकड़ी का नक्काशीदार झूला: यह गुजरात की विशेष कारीगरी का नमूना है, जिस पर हाथ से बारीक पुष्प और पारंपरिक डिजाइन उकेरे गए हैं। गुजराती संस्कृति में झूला एकता और संवाद का प्रतीक माना जाता है।

सार्थक संदेश: यह उपहार इसलिए भी विशेष है क्योंकि यूएई ने वर्ष 2026 को 'परिवार का वर्ष' घोषित किया है, और झूला पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव को दर्शाता है।

पश्मीना शाल और चांदी का बॉक्स: कश्मीर की मशहूर हस्तनिर्मित पश्मीना शाल को तेलंगाना में बने एक सुंदर चांदी के बॉक्स में रखकर भेंट किया गया।

कश्मीरी केसर: शेखा फातिमा बिंत मुबारक अल केतबी को चांदी के बॉक्स में विशेष कश्मीरी केसर उपहार स्वरूप दिया गया, जो अपनी खुशबू और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है।

कूटनीतिक वार्ता के मुख्य बिंदु: दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा उद्योग में सहयोग को लेकर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही, पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, विशेषकर ईरान-अमेरिका संबंधों और गाजा के संकट पर भी बातचीत संभावित है।

'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) क्या है और चर्चा में क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गाजा में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन 'बोर्ड ऑफ पीस' के गठन का प्रस्ताव रखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस की ओर से न्योता मिला है।

बोर्ड की संरचना और मुख्य सदस्य यह बोर्ड एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी के काम की निगरानी करेगा, जो गाजा के पुनर्निर्माण और वहां के अस्थायी शासन की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हैं:

अजय बंगा: विश्व बैंक के अध्यक्ष और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक।

टोनी ब्लेयर: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, जो इस बोर्ड के एकमात्र गैर-अमेरिकी सदस्य हैं।

जेरेड कुश्नर: ट्रंप के दामाद, जिन्होंने पहले भी मध्य पूर्व की वार्ताओं में अहम भूमिका निभाई है।

स्टीव विटकॉफ: ट्रंप के विशेष दूत और रियल एस्टेट कारोबारी।

मार्को रुबियो: अमेरिकी विदेश मंत्री।

इस बोर्ड को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य एक अरब डॉलर की फीस: न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यदि कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता चाहता है, तो उसे 3 साल बाद एक अरब डॉलर (करीब 9,000 करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे।

इजरायल की आपत्ति: इस बोर्ड में कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को भी जगह दी गई है, जिसका इजरायल ने कड़ा विरोध किया है क्योंकि वह इन्हें हमास का समर्थक मानता है। UNSC का विकल्प? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह बोर्ड खुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है।

ब्लू इकोनॉमी: अंडमान में भारत की बड़ी छलांग भारत ने अपने समुद्री संसाधनों का लाभ उठाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर में भारत के पहले 'ओपन-सी मरीन फिश फार्मिंग' प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य: यह पहल भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इसमें पिंजरा-आधारित मछली पालन (Cage-based farming) और समुद्री शैवाल (Seaweed) की खेती पर जोर दिया जा रहा है।

स्थानीय समुदायों को लाभ: इस परियोजना के माध्यम से मछली पकड़ने वाले समुदायों को आधुनिक तकनीक प्रदान की जा रही है ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

समुद्री संपदा का दोहन: डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पास हिमालय जितनी ही विशाल समुद्री संपदा है, जिसे पिछले 70 सालों तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब इसे देश की प्रगति का आधार बनाया जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम भारत-जर्मनी संबंध: हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के बीच अहमदाबाद में हुई मुलाकात चर्चा में रही, जहां दोनों नेताओं ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई। जर्मनी भारत को अपना एक रणनीतिक साझेदार मानता है और 2026 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।