TNUSRB Police Constable Recruitment: पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायरमैन के 3644 पदों पर निकली बंपर भर्ती

TNUSRB Police Constable Recruitment: पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायर मैन पदों पर युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 3644 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:02 PM
TNUSRB Police Constable Recruitment: पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायरमैन के 3644 पदों पर निकली बंपर भर्ती

TNUSRB Police Constable Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायर मैन पदों पर युवाओं के लिए बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 3644 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। तमिलनाडु यूनीफॉर्म्ड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) की ओर से पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायर मैन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया कल 22 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट 25 सितंबर 2025 तय की गई है। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 9 नवंबर 2025 है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in पर जाना होगा।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. पुलिस कांस्टेबल (ग्रेड-II)- 2833 पद

2. जेल प्रहरी (ग्रेड II)- 180 पद (142 पुरुष, 38 महिला)

3. फायरमैन - 613 पद

कुल पद- 3644 पद

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। बिना शुल्क भुगतान के जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

चयन प्रक्रिया-

लिखित परीक्षा

शारीरिक मापन परीक्षण (PMT)

शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)

एनड्युरेंस टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

