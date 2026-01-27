इस राज्य में निकली है नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, 8 फरवरी है आवदेन की आखिरी तारीख
तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN MRB) ने नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड–II के 999 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उम्मीदवार 08 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। चलिए नीचे पूरी डिटेल्स जानते हैं।
नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड–II भर्ती 20206 की पूरी डिटेल्स
संस्थान- तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN MRB)
पद का नाम- नर्सिंग असिस्टेंट ग्रेड–II
विज्ञापन संख्या- 01/MRB/2026
कुल पद- 999
वेतनमान- 15700 रुपये – 58100 रुपये (पे मैट्रिक्स लेवल–1)
आवेदन की अंतिम तिथि - 8 फरवरी 2026
आधिकारिक वेबसाइट- mrb.tn.gov.in
शैक्षणिक योग्यता
- उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं (SSLC) पास होना चाहिए।
- आवेदक के पास तमिलनाडु राज्य के किसी सरकारी मेडिकल संस्थान से नर्सिंग असिस्टेंट का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए।
0 यदि किसी उम्मीदवार ने युद्ध सेवा (War Service) के दौरान नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया है, तो नियुक्ति के बाद उसे विभागीय परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।
आयु सीमा
- इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हालांकि जो उम्मीदवार लोकल फंड या नगर निगम संस्था से राज्य सरकार में ट्रांसफर होकर आए हैं, उन पर आयु सीमा लागू नहीं होगी।
आवेदन कैसे करें?
- आवदेन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को TN MRB की आधिकारिक वेबसाइट mrb.tn.gov.in पर जाना होगा।
- यहां होमपेज पर “Online Registration Portal for the post of Nursing Assistant” लिंक पर क्लिक करें।
- यदि आप नए उम्मीदवार हैं, तो New User Registration पर क्लिक करें।
- फिर निर्देशों को ध्यान से पढ़कर Declaration बॉक्स पर टिक करें।
- इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा।
- लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें।
- इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
- फिर फॉर्म को Preview करके सबमिट करें।
- ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आखिर में अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।