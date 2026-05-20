tnresults.nic.in , TN SSLC Result 2026 OUT Live : तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट Direct Link, 94.31 प्रतिशत विद्यार्थी पास

TN SSLC Result 2026

TN SSLC Result 2026 Live Updates, Tamil Nadu TN 10th Result 2026 : तमिलनाडु बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 94.31 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चेन्नई ने सुबह 9.30 बजे एसएसएलसी 10वीं रिजल्ट ( Tamil Nadu TN 10th Result 2024 ) जारी किए। नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in , dge1.tn.nic.in , dge2.tn.nic.in और results.digilocker.gov.in पर जाकर देखे जा सकते हैं। 11 मार्च से 6 अप्रैल के बीच आयोजित परीक्षाओं में लगभग 8.71 लाख छात्र शामिल हुए थे। पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु SSLC परीक्षा में पास होने का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। 2025 में कुल पास प्रतिशत 93.80 प्रतिशत रहा, जबकि 2024 में यह 91.55 प्रतिशत था। बोर्ड ने 2023 में 94.66 प्रतिशत और 2022 में 90.07 प्रतिशत पास प्रतिशत दर्ज किया। 2021 में, Covid-19 महामारी के कारण सभी छात्रों को पास घोषित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पास प्रतिशत 100 प्रतिशत रहा। TN बोर्ड SSLC रिजल्ट: ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेप-बाय-स्टेप स्कोर कैसे चेक करें स्टेप 1: tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर जाएं। स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध TN SSLC रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें। स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। स्टेप 4: रिजल्ट पेज तक पहुंचने के लिए डिटेल्स सबमिट करें। स्टेप 5: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और सेव कर लें।

20 May 2026, 09:56:27 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: पास प्रतिशत में 0.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी TN SSLC Result 2026 में 94.31 प्रतिशत पास हुए हैं। पिछले साल के नतीजों की तुलना में कुल पास प्रतिशत में 0.15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद, छात्र अब अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके आधिकारिक पोर्टलों के ज़रिए अपने प्रोविज़नल स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

20 May 2026, 09:47:39 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: रिजल्ट घोषित, 94.31 फीसदी पास TN SSLC Result 2026 Live: रिजल्ट घोषित, 94.31 फीसदी पास

20 May 2026, 09:44:17 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: रिजल्ट में ये डिटेल्स जरूर देखें TN SSLC Result 2026 Live: छात्रों को अपने रिजल्ट में ये जानकारियां जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि यह मार्कशीट उन्हें भविष्य में कामों के लिए चाहिए होगी। स्टूडेंट्स की जानकारी रोल नंबर मिले हुए मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में मिले हुए टोटल मार्क्स रिजल्ट का स्टेटस (पास/फेल)

20 May 2026, 09:32:03 AM IST TN SSLC Result 2026 Live : छात्र बिना इंटरनेट के SMS से अपने मार्क्स देख सकते हैं TN SSLC Result 2026 Live : निदेशालय ने उन छात्रों के लिए SMS सेवा शुरू की है, जो रिजल्ट आने के समय इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। छात्रों को अपना जन्म-दिन और रजिस्ट्रेशन नंबर, TNBOARD10 के साथ लिखकर 9282232585 पर भेजना होगा। इसके बाद SSLC रिजल्ट की पूरी जानकारी उसी मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इस सेवा से छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से होने वाली देरी से बचने में मदद मिलेगी।

20 May 2026, 09:28:10 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: HSC+1 के रिज़ल्ट भी उसी दिन आने की उम्मीद है TN 10वीं का रिजल्ट 2026- HSC+1 के रिज़ल्ट भी उसी दिन आने की उम्मीद है तमिलनाडु बोर्ड से उम्मीद है कि वह 20 मई को SSLC रिज़ल्ट के साथ ही HSC+1 का रिज़ल्ट भी जारी करेगा। जहां कक्षा 10 का रिज़ल्ट सुबह के समय घोषित होने की संभावना है, वहीं HSC+1 का रिज़ल्ट उसी दिन बाद में आ सकता है। इस साल 3 मार्च से 27 मार्च तक हुई कक्षा 11 की परीक्षाओं में लगभग 8.07 लाख छात्र शामिल हुए थे।

20 May 2026, 09:17:18 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए डिजिटल मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें TN SSLC Result 2026 Live: DigiLocker के जरिए डिजिटल मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें जो छात्र DigiLocker के ज़रिए डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं, वे इस आधिकारिक प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। चरण 1: digilocker.gov.in पर जाएं या DigiLocker एप्लिकेशन खोलें। चरण 2: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार से जुड़े खाते का इस्तेमाल करके लॉग इन करें। चरण 3: Tamil Nadu Class 10 Result 2026 खोजें। चरण 4: ज़रूरत के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की जानकारी डालें। चरण 5: भविष्य में इस्तेमाल के लिए डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें और सेव कर लें। जो उम्मीदवार पहले से DigiLocker पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे OTP वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके अपना खाता बना सकते हैं। जब तक स्कूल ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं बाँट देते, तब तक इस डिजिटल दस्तावेज का इस्तेमाल एक प्रोविज़नल एकेडमिक रिकॉर्ड के तौर पर किया जा सकता है।

20 May 2026, 09:09:17 AM IST TN SSLC Result 2026 Live: UMANG ऐप से मार्क्स चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड TN SSLC Result 2026 Live: UMANG ऐप से मार्क्स चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप गाइड रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र TN बोर्ड SSLC रिजल्ट देखने के लिए UMANG एप्लिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1: अपने मोबाइल डिवाइस पर UMANG एप्लिकेशन डाउनलोड करें और खोलें। स्टेप 2: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके साइन इन करें। स्टेप 3: 'सर्विसेज़' सेक्शन में 'Tamil Nadu SSLC Result 2026' सर्च करें। स्टेप 4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें। स्टेप 5: जानकारी सबमिट करें और अपनी प्रोविज़नल मार्कशीट डाउनलोड करें।