TLSPRB Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए ड्राइवर और श्रमिक पदों पर निकली भर्ती, 1743 पदों के लिए करें अप्लाई

TLSPRB Recruitment 2025 Apply Online: तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (TSLPRB) की ओर से ड्राइवर और श्रमिक पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 1743 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 1000 पद तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में ड्राइवर और 743 पद तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम में श्रमिक के हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट tgprb.in पर जाना होगा।

योग्यता- 1. ड्राइवर पद- 1 जुलाई 2025 तक 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एसएससी (10वीं) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

2. श्रमिक पद- 1 जुलाई, 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हो। 1 जुलाई 2025 तक मैकेनिक (डीजल / मोटर वाहन) या शीट मेटल / एमवीबीबी या फिटर या ऑटो इलेक्ट्रीशियन / इलेक्ट्रीशियन या पेंटर या वेल्डर या कटिंग और सिलाई / अपहोल्स्टर या मिलराइट मैकेनिक या संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आवेदन शुल्क- ड्राइवर पद के लिए-

तेलंगाना के एससी और एसटी लोकल कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है और अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है।

श्रमिक पद के लिए-