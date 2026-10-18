कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर श्रॉफ, मुंबई में हुई फायरिंग में बाल-बाल बची एक्टर की जान
मुंबई के जुहू में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग हुई। एक्टर सुरक्षित हैं और ड्राइवर घायल है। गैंग ने जिम्मेदारी ली और पुलिस जांच कर रही है।
रविवार की शाम मुंबई के जुहू में अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। निशाने पर बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ थे। बाइक पर सवार तीन हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। किस्मत अच्छी थी कि टाइगर को खरोंच तक नहीं आई। पर इस हमले ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर खौफ भर दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक टाइगर एक फुटबॉल ग्राउंड से अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा थी। इसी भीड़ के बीच से गाड़ी पर तीन से चार राउंड फायर किए गए। फिर हमलावर बाइक से भाग निकले। डीसीपी मोहित गर्ग ने साफ कहा कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गोली नहीं लगी। हालांकि उनका ड्राइवर घायल हुआ है। एक ऑटो रिक्शा चालक को भी चोट आई है। शुरुआती खबरों में एक्टर के घायल होने की बात चली थी। वह बात गलत निकली।
गैंग ने ली जिम्मेदारी
हमले के कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। इसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधू ने जिम्मेदारी ली। मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है। पोस्ट हिंदी में थी। उसमें लिखा था कि टाइगर को फोन करके समझाया गया था पर वह नहीं समझे। इसलिए आज अच्छे से समझा दिया गया। अनिल पंडित ने यह भी धमकाया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी उनकी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा अगला नंबर उसका होगा। पुलिस ने इस पोस्ट की सच्चाई पर अभी मुहर नहीं लगाई है। जुहू थाने में मामला दर्ज है और कई टीमें जांच में लगी हैं। हमलावरों की तलाश जारी है।
कितने पढ़े-लिखे हैं टाइगर श्रॉफ
अक्सर उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि एक्टर टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं। टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को मुंबई में हुआ। वह दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। 36 साल के टाइगर ने स्कूली पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पर कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। वजह साफ थी। टाइगर का मन किताबों से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और खेल में लगता था।
4 साल की उम्र से ट्रेनिंग
टाइगर ने महज 4 साल की उम्र में वुशु और ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था। 2014 में उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट मिली। उसी साल उन्होंने फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में कदम रखा। पहली ही फिल्म ने उन्हें जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिला दी। इसके बाद मुन्ना माइकल, वॉर और बागी सीरीज जैसी फिल्मों में उनकी मार्शल आर्ट्स की कला खूब दिखी। वह अपने ज्यादातर स्टंट खुद करते हैं। सेहत को लेकर भी वह बेहद सजग रहते हैं।
गौरतलब फिलहाल फैंस के लिए राहत की बात यही है कि उनका चहेता स्टार सही-सलामत है। पुलिस का कहना है कि घटना की हर कड़ी जोड़ी जा रही है। गैंग की पोस्ट की भी जांच होगी। आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
यह पहली घटना नहीं
बता दें कि इसी साल फरवरी में फिल्मकार रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर भी गोलियां चली थीं। उस मामले की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली थी। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें 15 आरोपी नामजद हैं। अब टाइगर पर हुए हमले से बॉलीवुड की सुरक्षा पर सवाल और गहरे हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव