पीएचडी की 1000 सीटें फंसीं, छात्र दाखिला लेकर गायब, UGC के मुताबिक 6 सालों में पूरा करना होता है कोर्स
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) ने 1000 से अधिक ऐसे पीएचडी उम्मीदवारों की पहचान की है जिन्होंने वर्ष 2020 में दाखिला तो लिया था लेकिन अब वे पढ़ाई में एक्टिव नहीं हैं।
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में पीएचडी की 1000 से ज्यादा सीटें फंस गई हैं। बरसों पहले पीएचडी कोर्स में दाखिले लेने वाले छात्रों का अता पता नहीं है। पीएचडी गाइडों की कमी है। ऐसे में पीएचडी सीटें खाली न हो पाने की वजह से नए छात्रों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (एसपीपीयू) ने 1000 से अधिक ऐसे पीएचडी उम्मीदवारों की पहचान की है जिन्होंने वर्ष 2020 में दाखिला तो लिया था लेकिन अब वे पढ़ाई में एक्टिव नहीं हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी नहीं की है। इससे भविष्य के उम्मीदवारों के लिए सीटें ब्लॉक होने की स्थिति बन गई है।
क्या है पीएचडी पर यूजीसी का नियम
यूजीसी के नियमों के अनुसार पीएचडी कोर्स की अवधि कम से कम दो साल (कोर्सवर्क को छोड़कर) और अधिकतम छह साल होनी चाहिए। संस्थान अपने नियमों के तहत समयसीमा बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं जिसमें महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय यह पता लगाने के लिए सुनवाई कर रहा है कि कितने उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन आधिकारिक तौर पर रद्द किए बिना ही अपना रिसर्च छोड़ दिया है और कितने उम्मीदवार अभी भी अपनी पीएचडी कर रहे हैं और समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
दरअसल यूनिवर्सिटी पीएचडी रजिस्ट्रेशन की स्थिति का आकलन करना चाहती है क्योंकि पीएचडी गाइडों की संख्या सीमित है। एक गाइड अधिकतम कितने शोधार्थियों का मार्गदर्शन कर सकता है, यूजीसी ने इसकी भी गाइडलाइन तय कर रखी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपीयू के प्रो वाइस चांसलर पराग कलकर ने कहा, 'हमने पाया कि कुछ छात्रों ने पीएचडी रिसर्च कोर्स छोड़ दिया है और वे अपने गाइडों के संपर्क में नहीं हैं। किसी छात्र के पढ़ाई छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। हम ऐसे सभी पंजीकृत छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वे वापस आना चाहते हैं या पूरी तरह से कोर्स छोड़ना चाहते हैं। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो हम उनके लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हमने पुणे, नासिक और अहिल्यनगर - इन तीनों जिलों के लिए एक दौर पूरा कर लिया है। महीने के अंत तक हम एक और दौर आयोजित करेंगे। इसके बाद हम डाटा को एक साथ लाएंगे और उसी के आधार पर अगले PhD प्रवेश परीक्षा की घोषणा की जा सकती है।'
शोध देश समाज के लिए फायदेमंद हो
कलकर ने आगे कहा कि यह पक्का करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि शोध देश व समाज के लिए फायदेमंद हो। कलकर ने कहा, 'एक विश्वविद्यालय के तौर पर हम छात्रों पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे कि वे किस विषय पर अपना शोध करना चाहते हैं। लेकिन हम गाइडों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी रिसर्च प्रोजेक्ट की उपयोगिता को कैसे आंका जाए। उदाहरण के लिए क्या इस रिसर्च से कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है या क्या इससे कोई ऐसी नीति स्पष्ट या बेहतर हो सकती है जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ता हो? हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि PhD को सिर्फ प्रमोशन पाने या नौकरी के योग्य बनने का एक जरिया न माना जाए। हम चाहते हैं कि शोधार्थी ऐसी PhD करें जिससे देश को आगे बढ़ने में मदद मिले।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी