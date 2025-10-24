Hindustan Hindi News
बेस्ट हैं ये 8 ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, लाखों में होगी सैलरी

संक्षेप: साल 2026 तक कई ऐसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मौजूद होंगे जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस के फील्ड में इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और डिग्री की जगह ले सकेंगे।साथ ही इसके दम पर आपको लाखों की सैलरी भी मिल सकती है। चलिए ऐसे ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानते हैं।

Fri, 24 Oct 2025 09:50 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर नौकरी पाने के लिए डिग्री बेहद जरूरी होती है। लेकिन यदि आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऑनलाइन कई ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, वो चाहे फ्री हो या पेड, आपके जॉब पाने का चांस बढ़ा देता है। बता दें कि साल 2026 तक कई ऐसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मौजूद होंगे जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस के फील्ड में इंडस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और डिग्री की जगह ले सकेंगे। साथ ही इसके दम पर आपको लाखों की सैलरी भी मिल सकती है। चलिए ऐसे ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जानते हैं।

AWS Certified Solutions Architect

अमेजन वेब सर्विसेज का यह कोर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने की ट्रेनिंग देता है। इस कोर्स के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स में मुख्य AWS सेवा जैसे कि कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। साथ ही AWS के Well-Architected Framework के बारे में छात्रों को जानकारी देता है।

गूगल आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स

इस कोर्स में स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी की प्रेक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें खासतौर पर सर्टिफिकेट को महत्व दिया जाता है। इस कोर्स के तहत टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम और उसके काम करने के प्रोसेस के बार में स्टूडेंट्स को नॉलेज दी जाती है।

Certified ScrumMaster (CSM)

स्क्रममास्टर प्रमाणन एजाइल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। सॉफ्टवेयर के फील्ड में डेवलेपमंट के लिए ये कोर्स काफी महत्वपूर्ण है। इस कोर्स में भी सर्टिफिकेट दिया जाता है।

HubSpot Content Marketing Certification

डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो ये कोर्स बेस्ट है। इस कोर्स में कॉन्टेंट स्ट्रैटजी और इनबाउंड मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है। ये आम मार्केटिंग कोर्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

CCNA एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये आपको IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है।

Project Management Professional (PMP)

किसी भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यह कोर्स काफी अहम है। कई जगहों पर इस सर्टिफिकेट कोर्स को डिग्री के बदले स्वीकार भी किया जाता है। इन्हें 12-22 लाख रुपये प्रति वर्ष सैलरी मिलती है।

Microsoft certified: Azure fundamentals

क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में इस कोर्स के बताया जाता है। इस कोर्स की मदद से आप क्लाउट कंप्यूटिंग से जुड़े स्किल्स सीख पाएंगे। यह एक सर्टिफिकेट कोर्स है।

Certified Data Professional (CDP)

डेटा से जुड़े स्किल्स की मार्केट में काफी मांग है। इस कोर्स में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स में नौकरी के काफी अवसर मिलते हैं। साथ ही सैलरी लाखों में होगी।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
