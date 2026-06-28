NEET UG री-एग्जाम के लिए NTA ने खरीदीं थी 95000 दीवार घड़ियां, फीडबैक में छात्रों ने दिया था सुझाव

NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि 3 मई की रद्द हुई परीक्षा के बाद छात्रों से फीडबैक लिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने मांग की थी कि परीक्षा के दौरान समय लगातार दिखाई देना चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से समय को मैनेज कर सकें।

21 जून को आयोजित हुई NEET-UG री-एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 95000 घड़ियां खरीदी थी। ये घड़ियां देश-विदेश के सभी परीक्षा केंद्रों के लगभग हर परीक्षा कक्ष में लगाया गया था, ताकि छात्र समय का सही उपयोग कर से। दरअसल, NTA के नियमों के अनुसार परीक्षा हॉल में डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह की घड़ियां पहनकर जाना बैन था। ऐसे में परीक्षा कक्ष में दीवार घड़ी लगाने से छात्रों को समय देखने में आसानी हुई। इस री-एग्जाम में भारत और विदेश के 5440 परीक्षा केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में होने वाली NEET-UG परीक्षाओं में भी परीक्षा कक्षों में घड़ियां उपलब्ध कराई गई।

NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि 3 मई की रद्द हुई परीक्षा के बाद छात्रों से फीडबैक लिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने मांग की थी कि परीक्षा के दौरान समय लगातार दिखाई देना चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से समय को मैनेज कर सकें।

छोटी कंपनियों से खरीदी घड़ियां हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों में पहले से घड़ियां थीं, लेकिन ज्यादातर केंद्रों में यह सुविधा नहीं थी। सभी छात्रों को समान सुविधा देने के लिए NTA ने सभी 95000 परीक्षा कक्षों में घड़ियां लगाने का फैसला किया था। यह निर्णय मई के अंत में लिया गया और केवल तीन सप्ताह के भीतर खरीद पूरी करनी थी। बता दें कि बड़ी कंपनियां इतनी कम समय में 95000 घड़ियों की आपूर्ति नहीं कर पा रही थीं। इसलिए NTA ने कई छोटी कंपनियों से घड़ियां खरीदकर यह काम समय पर पूरा किया।

एग्जाम खत्म, अब घड़ियों का क्या होगा? घड़ियों को लेकर एक और सवाल यह है कि नीट री-एग्जाम खत्म होने के बाद इन घड़ियों का क्या होगा। इसे लेकर NTA ने फैसला किया है कि परीक्षा के लिए खरीदी गई घड़ियां संबंधित स्कूलों को ही दे दी जाएंगी, ताकि भविष्य में वहां पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि इन स्कूलों के कई छात्र आगे चलकर NEET-UG की परीक्षा देंगे, इसलिए यह उनके लिए भी उपयोगी होगा। छात्रों से मिले फीडबैक में इस पहल की सराहना की गई है।

2021 में उठाई गई थी मांग बता दें कि अगस्त 2021 में अधिवक्ता गरिमा सिंह ने भी परीक्षा केंद्रों में दीवार घड़ियां लगाने की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है।

पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई परीक्षा के एक महीने से अधिक समय बाद NEET-UG री-एग्जाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया गया। NTA ने परीक्षा को पूरी तरह सुचारु बताया, हालांकि कई अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार का प्रश्नपत्र पहले रद्द हुई परीक्षा की तुलना में ज्यादा कठिन था। NTA के महानिदेशक ने भरोसा दिलाया कि री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा।