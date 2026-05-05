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कितने पढ़े लिखे हैं थलापति विजय, कहां से की पढ़ाई, 2 साल पहले बनाई पार्टी; अब CM बनने के करीब

May 05, 2026 12:19 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिनेता से नेता बने और तमिलनाडु के संभवतः अगले मुख्यमंत्री विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि विजय कॉलेज ड्रॉपआउट स्टूडेंट रहे हैं।

कितने पढ़े लिखे हैं थलापति विजय, कहां से की पढ़ाई, 2 साल पहले बनाई पार्टी; अब CM बनने के करीब

तमिलनाडु में अभिनेता विजय थलापति की धमाकेदार एंट्री ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के समीकरणों को पलट दिया। उन्होंने एक ही चुनाव में वह हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में द्रविड़ पार्टियों को सालों लग गए। उन्हें जनता का स्पष्ट जनादेश मिला। उन्होंने पार्टी बनाने, विपक्ष में बैठने या किसी मजबूत गठबंधन में शामिल होने में वर्षों नहीं बिताए। यहां तक कि एमजीआर को भी डीएमके में अपने राजनीतिक अनुभव के बावजूद एडीएमके बनाने के बाद पांच साल तक इंतजार करना पड़ा था। तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) पार्टी की स्थापना के सिर्फ दो साल के भीतर ही वह विजय सरकार बनाने के करीब हैं। 2 फरवरी 2024 को बनी विजय की पार्टी ने 107 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से जड़े जमा चुकीं द्रमुख बमुश्किल 60 का आंकड़ा छू पाई और अन्नाद्रमुक तो 47 पर ही सिमट गई।

कितने पढ़े लिखे सुपरस्टार विजय

अब लाखों लोग जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में करिश्मा करने वाले विजय आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कहां से पढ़ाई की है। अभिनेता से नेता बने और तमिलनाडु के संभवतः अगले मुख्यमंत्री विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन आपको यह जानकार हैरानी होगी कि विजय कॉलेज ड्रॉपआउट स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग की फील्ड चुनने के दौरान अपनी पढ़ाई को अधूरा ही छोड़ दिया जो वे कभी पूरी नहीं कर सके।

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हालांकि, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए लोयोला कॉलेज में बीए कोर्स में दाखिला लिया। लेकिन उनका मन पढ़ाई में न लगकर एक्टिंग में था जिसके चलते उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह एक्टिंग को अपना करियर बनाया।

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विजय ने मुख्य अभिनेता के रूप में 68 फिल्मों में काम किया है, जिनमें कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। उनकी कई फिल्मों ने 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है और वह अपने प्रशंसकों के बीच 'थलापति' के नाम से मशहूर हैं।

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चुनाव लड़ने से पहले एक्टिंग को भी कह दिया अलविदा

तमिलनाडु चुनाव में उतरने से पहले ही थलपति विजय ने अपने 33 साल के एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर राजनीति में उतर रहा हूं तो मुझे इस पर पूरा फोकस करना होगा। उनके इसी फोकस और डेडिकेशन ने उन्हें आज तमिलनाडु राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बना दिया है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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