TET: यूपी के बिना टीईटी शिक्षकों के लिए होगी विशेष परीक्षा, विभाग ने 1 हफ्ते में मांगा ब्योरा
UP TET Special Exam: यूपी के परिषदीय स्कूलों में बिना TET पढ़ा रहे 1.86 लाख शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा होगी। एक हफ्ते के भीतर सभी जिलों से शिक्षकों का पूरा ब्योरा मांगा गया है।
UP TET Special Exam: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब ऐसे शिक्षकों के लिए एक ‘विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा’ आयोजित करने की तैयारी में है, जो बिना टीईटी पास किए लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में वर्तमान में करीब 1.86 लाख शिक्षक बिना टीईटी (TET) पास किए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े और ऐतिहासिक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए महज एक हफ्ते के भीतर सभी जिलों से ऐसे नॉन-टीईटी शिक्षकों का पूरा ब्योरा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 31 अगस्त 2028 तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेहद अहम फैसले में साफ कर दिया है कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। कोर्ट ने वर्ष 2010 से पहले के नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने इन सेवारत शिक्षकों को राहत देते हुए परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समयसीमा तय की है। अगर इस अवधि के भीतर शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, तो उनकी नौकरी पर बड़ा संकट आ सकता है। इसी आदेश के अनुपालन में विभाग ने एक सप्ताह में सभी जिलों से डेटा मांग लिया है ताकि आगे की कार्ययोजना बनाई जा सके।
शिक्षक संघों ने केंद्र से की अध्यादेश लाने की मांग
इस पूरे मामले को लेकर देश भर के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी आवाज बुलंद की है। शिक्षक संघों का कहना है कि जो शिक्षक पिछले 15-20 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके इतने लंबे अनुभव को पूरी तरह दरकिनार कर केवल एक परीक्षा के आधार पर उनकी योग्यता को आंकना न्यायसंगत नहीं है।
इस संकट से उबरने के लिए शिक्षक संगठनों ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की है कि आगामी संसद के मानसून सत्र में एक विशेष अध्यादेश या आवश्यक विधायी संशोधन लाया जाए, ताकि प्रभावित वरिष्ठ शिक्षकों को इस कड़े नियम से स्थाई राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही, कई राज्यों में इन इन-सर्विस टीचरों के लिए टीईटी के मिनिमम पासिंग मार्क्स (न्यूनतम अंक) को भी कम करने और उनके लिए अलग से एक आसान परीक्षा कराने पर चर्चा चल रही है। फिलहाल, यूपी के शिक्षक इस असमंजस में हैं कि सरकार उनके लिए कोई अलग रास्ता निकालेगी या उन्हें सामान्य परीक्षा में ही बैठना होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स