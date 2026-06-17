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TET : टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 7 राज्यों के शिक्षकों ने दिया समर्थन, 22 जून को सचिवालय कूच

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, देहरादून
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टीईटी अनिवार्यता से छूट की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 22 जून के सचिवालय कूच के लिए देशभर के 18 कर्मचारी संगठनों से समर्थन मांगा है, जिसे कई राज्यों के शिक्षक संगठनों ने समर्थन दे दिया है।

TET : टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 7 राज्यों के शिक्षकों ने दिया समर्थन, 22 जून को सचिवालय कूच

टीईटी अनिवार्यता से छूट और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 18 कर्मचारी संगठनों से समर्थन मांगा है। 22 जून के सचिवालय कूच को दिल्ली, हरियाणा,हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम के शिक्षकों के साथ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने समर्थन भी दे दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगंबर सिंह नेगी और देहरादून जिलाध्यक्ष के साथ ही आंदोलन के संयोजक धर्मेंद्र रावत ने विभिन्न संगठनों को पत्र लिखा है।

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दूसरी तरफ, टीईटी मामले को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति की गुरुवार को देहरादून में बैठक होगी। तदर्थ समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने बताया कि बैठक रेसकोर्स स्थित पदम सिंह शिक्षक भवन में 11 बजे शुरू होगी। इसमें सचिवालय कूच के साथ ही इसके बाद के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

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सीएम से एलटी शिक्षकों को राहत देने की मांग

राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण के साथ ही एलटी में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग में अनुरोध आधारित ट्रांसफर के साथ ही धारा 23 की सूची जारी करने और यूपी की तर्ज पर शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया।

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माजिला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाधान का आश्वासन दिया। कहा कि जल्द शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा। टीईटी की अनिवार्यता के मामले में किसी भी दशा में सेवा और पदोन्नति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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