TET : टीईटी अनिवार्यता के विरोध में 7 राज्यों के शिक्षकों ने दिया समर्थन, 22 जून को सचिवालय कूच
टीईटी अनिवार्यता से छूट की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 22 जून के सचिवालय कूच के लिए देशभर के 18 कर्मचारी संगठनों से समर्थन मांगा है, जिसे कई राज्यों के शिक्षक संगठनों ने समर्थन दे दिया है।
टीईटी अनिवार्यता से छूट और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 18 कर्मचारी संगठनों से समर्थन मांगा है। 22 जून के सचिवालय कूच को दिल्ली, हरियाणा,हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम के शिक्षकों के साथ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने समर्थन भी दे दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति के सदस्य दिगंबर सिंह नेगी और देहरादून जिलाध्यक्ष के साथ ही आंदोलन के संयोजक धर्मेंद्र रावत ने विभिन्न संगठनों को पत्र लिखा है।
दूसरी तरफ, टीईटी मामले को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय तदर्थ समिति की गुरुवार को देहरादून में बैठक होगी। तदर्थ समिति के सदस्य मनोज तिवारी ने बताया कि बैठक रेसकोर्स स्थित पदम सिंह शिक्षक भवन में 11 बजे शुरू होगी। इसमें सचिवालय कूच के साथ ही इसके बाद के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
सीएम से एलटी शिक्षकों को राहत देने की मांग
राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री डॉ. सोहन सिंह माजिला ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण के साथ ही एलटी में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की। उन्होंने शिक्षा विभाग में अनुरोध आधारित ट्रांसफर के साथ ही धारा 23 की सूची जारी करने और यूपी की तर्ज पर शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का अनुरोध किया।
माजिला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाधान का आश्वासन दिया। कहा कि जल्द शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रास्ता निकाला जाएगा। टीईटी की अनिवार्यता के मामले में किसी भी दशा में सेवा और पदोन्नति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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