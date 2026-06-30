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TET : राहत, शिक्षकों के लिए खुला टीईटी का रास्ता, जुलाई के पहले हफ्ते से मांगे जाएंगे आवेदन

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, देहरादून
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उत्तराखंड के 10 हजार से ज्यादा सेवारत शिक्षकों के लिए भी अध्याक पात्रता परीक्षा-टीईटी का रास्ता खुल गया है। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर जुलाई में टीईटी की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

TET : राहत, शिक्षकों के लिए खुला टीईटी का रास्ता, जुलाई के पहले हफ्ते से मांगे जाएंगे आवेदन

उत्तराखंड के 10 हजार से ज्यादा सेवारत शिक्षकों के लिए भी अध्याक पात्रता परीक्षा-टीईटी का रास्ता खुल गया है। विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर जुलाई में टीईटी की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सेमल्टी ने सोमवार को हिन्दुस्तान से इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीईटी के लिए पात्रता के मानक नए सिरे से तय किए हैं। उन्हें टीईटी के आवेदन प्रारूप में शामिल कर लिया गया है। मालूम हो कि पहली से आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में उत्तराखंड के 10 हजार 91 शिक्षक आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हाल में सरकार ने टीईटी परीक्षा के मानक संशोधित किए हैं।

आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने इस फैसले को 19 जून के अंक में ब्रेक किया था। वर्तमान में टीईटी के आवेदन की पात्रता के लिए स्नातक और डीएलएड अनिवार्य है। जबकि वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार ऐक्ट लागू होने से पहले बड़ी संख्या में शिक्षक तत्कालीन मानक के अनुसार नियुक्त हो चुके थे। टीईटी के नए मानकों में उनकी शैक्षिक योग्यता नहीं आ पा रही थी। नई व्यवस्था में शिक्षा विभाग से यू-डायस कोड प्राप्त प्रत्येक स्कूल में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षक टीईटी की परीक्षा के लिए पात्र हो चुके हैं।

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सेवारत शिक्षकों के लिए सरकार ने हाल में संशोधन आदेश जारी किया है। उसके अनुसार आवेदन की पात्रता को सेवारत शिक्षकों के अनुकूल कर दिया गया है। जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। -विनोद प्रसाद सेमल्टी, सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद

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आरटीई से पहले युक्त शिक्षकों को दी जाए राहत

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य सरकार को तत्काल केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने का दबाव बनाना चाहिए। संघ के अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि यदि यह संभव न हो तो राज्य के सेवारत शिक्षकों के लिए अन्य राज्यों के समान विशेष टीईटी का आयोजन किया जाए।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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