TET : टीईटी अनिवार्यता पर लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी या नहीं, केंद्र सरकार ने ससंद में दिया जवाब
TET Mandatory : शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसर शिक्षकों की भर्ती और सेवारत शिक्षकों की प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। टीईटी राज्य सरकार का विषय है।
TET : टीईटी अनिवार्यता मामले में केंद्र सरकार संकट में फंसे देश के लाखों शिक्षकों को राहत देने के मूड में नहीं है। तीन दिन पहले जब संसद में केंद्र सरकार से पूछा गया कि क्या बगैर टीईटी वाले सेवारत शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार की अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है और क्या आरटीई एक्ट में संशोधन करने का विचार है, इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसर शिक्षकों की भर्ती और सेवारत शिक्षकों की प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। टीईटी राज्य सरकार का विषय है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2005 को दिए आदेश में स्पष्ट कर चुका है कि TET, RTE अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत एक न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता है। सेवारत शिक्षक तब तक प्रमोशन पाने के योग्य नहीं होंगे, जब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते।
शिक्षकों को दी गई राहत (समयसीमा में वृद्धि)
शिक्षा मंत्री ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मई 2026 के अपने निर्णय में TET अर्हता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि उपयुक्त सरकारों/प्राधिकरणों को योग्य शिक्षकों को अवसर देने के लिए समय-समय पर TET आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष दो बार (लगातार परीक्षाओं के बीच लगभग छह महीने के अंतराल के साथ) आयोजित की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिन शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें सितंबर 2025 (कोर्ट के फैसले की तिथि) से 3 साल के भीतर टीईटी पास करना ही होगा। जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, वे बिना टीईटी के रिटायरमेंट तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन उन्हें भी प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा।
कहा- टीईटी राज्यों का अधिकार क्षेत्र
शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। अतः TET लागू होने से पूर्व नियुक्त किए गए सेवारत शिक्षकों (कर्नाटक सहित) के आंकड़ों का रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।
शिक्षा मंत्री ने यह उत्तर कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम के प्रश्नों के जवाब में दिए। उन्होंने पूछा था कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सहित देश में उन सेवारत शिक्षकों पर TET की आवश्यकता के प्रभाव का आकलन किया है, जिन्हें TET अनिवार्य बनाए जाने से पहले नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है?
क्या केंद्र सरकार का ऐसे शिक्षकों (जिन्हें TET लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था) को उचित राहत प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का विचार है? सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा से पहले TET उत्तीर्ण करने में सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं (जिसमें नियमित रूप से TET आयोजित करना शामिल हो)? क्या किसी प्रकार की अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है?
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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