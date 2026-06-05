TET : बिना टीईटी पास कराए छोड़ेंगे नहीं, युवा टीचरों ने साथियों की नौकरी बचाने के लिए शुरू किया मिशन टेट
टीईटी अनिवार्यता से यूपी के 1.85 लाख समेत देशभर के करीब 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में युवा शिक्षकों ने फ्री ऑनलाइन तैयारी अभियान शुरू किया है। इससे कई पास भी हो चुके हैं।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के कारण यूपी के 1.85 लाख समेत देश के करीब 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में कुछ युवा शिक्षक, जो स्वयं टीईटी पास कर शिक्षक बने हैं, अपने साथियों को इस संकट की घड़ी से उबारने के लिए आगे आए हैं। ‘बिना पास कराए छोड़ेंगे नहीं’ के संकल्प के साथ शुरू किया गया उनका अभियान अब उन शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है, जो अब तक टेट नहीं निकाल सके हैं। करीब छह माह पहले व्हाट्सएप पर एक समूह से शुरू हुआ यह निःशुल्क तैयारी अभियान अब 10 समूहों तक पहुंच चुका है। इन समूहों में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी जुड़े हैं। गोरखपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिक्षक इसका लाभ उठा रहे हैं।
अभियान का सबसे अधिक लाभ उन शिक्षकों को मिल रहा है जो उम्र के अधिक पड़ाव पर हैं और किसी कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ाई करने में संकोच या असुविधा महसूस करते हैं। ऐसे शिक्षक अब घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से नियमित तैयारी कर रहे हैं।
ऑनलाइन क्विज तथा 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट
समूहों में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज तथा 100 प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराया जाता है। उत्तर देने के साथ ही अभ्यर्थियों को सही और गलत जवाब की जानकारी मिल जाती है। प्रत्येक प्रश्न के साथ उसका विस्तृत विश्लेषण भी उपलब्ध कराया जाता है। समूहों की नियमित मॉनिटरिंग की जाती है।- अमरेंद्र प्रताप शाही, प्राथमिक विद्यालय देवड़ार खुर्द
पिछले टेट में बड़ी संख्या में शिक्षक लाभान्वित
पूरे सप्ताह समूहों में विषयवार अध्ययन सामग्री, पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक और मॉडल प्रश्नपत्र नियमित रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निर्धारित दिनों में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सहित अन्य विषयों की तैयारी कराई जाती है। पिछले टेट में बड़ी संख्या में शिक्षक लाभान्वित भी हुए हैं।- पंकज कुमार, प्राथमिक विद्यालय, ब्रह्मपुर
अभियान में यह कर रहे विशेष सहयोग
अभियान का संचालन प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुर के शिक्षक पंकज कुमार, प्राथमिक विद्यालय देवड़ार खुर्द के शिक्षक अमरेंद्र प्रताप शाही, शिक्षक अरुण सिंह और अश्वनी सिंह कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी