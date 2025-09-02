TET : सु्प्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट, CTET में होगी आवेदनों की भरमार

टीईटो को लेकर सु्प्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। राजस्थान के 80 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षक इस फैसले की जद में आएंगे। इन शिक्षकों के पास टीईटी की पात्रता नहीं है।

टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड व राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो बगैर टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है। लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर - राजस्थान के 80 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षक इस फैसले की जद में आएंगे। इन शिक्षकों के पास टीईटी की पात्रता नहीं है।

- एमपी - इस फैसले से एमपी के करीब 3 लाख टीचर प्रभावित होंगे। यहां 1984 से 1990 तक टीचरों की भर्ती मिनी पीएससी से हुई थी। बाद में नियुक्ति का अधिकार नगर निगम व पंचायतों को मिला। इन्हें शिक्षाकर्मी कहा गया। इनके पास टीईटी पात्रता नहीं है।

- झारखंड- झारखंड राज्य में लगभग 40 हजार प्राथमिक शिक्षक हैं, लेकिन इनमें 13 हजार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास हैं। 27 हजार टीईटी पास नहीं हैं। इसमें लगभग 7 हजार शिक्षकों की की उम्र 55 साल या इससे अधिक है। पारा टीचरों पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। राज्य में करीब 50 हजार पारा टीचर है। इसमें करीब 11 हजार टीईटी पास हैं।

सीटीईटी का नोटिफिकेशन इस माह आ सकता है - अब सीटीईटी और टीईटी आवेदनों की संख्या में भारी इजाफा होगा। जो टीचर पहले से सेवारत हैं, वे भी अपनी नौकरी बचाने को लेकर टीईटी क्वालिफाई होने के लिए फॉर्म भरेंगे। सीटीईटी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खास, समझें - क्या था मामला - क्या शिक्षक बनने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है?

- पहले से नौकरी कर रहे, जिन्हें कई साल पहले नौकरी मिली थी, उन्हें भी टीईटी पास करना होगा?

- अल्पसंख्यक स्कूलों (जैसे मुस्लिम या ईसाई समाज द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल) पर यह नियम लागू होगा या नहीं?

कोर्ट ने क्या कहा-_ - नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टीईटी पास करना जरूरी है।

- बिना टीईटी पास किए अब आगे नौकरी या प्रमोशन नहीं मिलेगा।

हालांकि कोर्ट ने पुराने शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत दी है ।

- जिनकी नौकरी 5 साल की बची है, वे बिना टीईटी पास किए नौकरी करते रहेंगे।

- लेकिन अगर ये प्रमोशन चाहेंगे तो टीईटी पास करना ही होगा।

- जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है, उनका क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा। अगर टीईटी पास नहीं करेंगे तो इन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट लाभ (पेंशन आदि) मिलेंगे, जो नियमों के अनुसार होंगे।