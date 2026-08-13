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TET : टीईटी की अनिवार्यता का आदेश जारी, 1 साल बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग, 31 अगस्त 2028 तक की मोहलत

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, देहरादून
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उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी-2 अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक यह योग्यता हासिल करनी होगी, जबकि राजकीय शिक्षक संघ ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है।

TET
टीईटी शिक्षक

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी-2 की अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने इसके आदेश किए। उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश किया था। एलटी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी-2 की योग्यता हासिल करनी अनिवार्य है। सिमल्टी ने एलटी कैडर के नियुक्ति अधिकारी दोनों मंडलीय अपर निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एलटी शिक्षकों के लिए आए इस आदेश से राजकीय शिक्षक संघ ने कड़ा ऐतराज किया है। बीते रोज माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई बैठक में भी यह मुद्दा आया था।

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संघ के अध्यक्ष रविंद्र राणा ने बुधवार को मीडिया को जारी बयान में कहा कि यह हैरानी की बात है कि पिछले साल के आदेश पर विभाग ने स्थिति अब जाकर स्पष्ट की। संगठन का टीईटी को लेकर रुख स्पष्ट है। एलटी कैडर के पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी की बाध्यता के विषय का समाधान सेवा नियमावली तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। केवल किसी बैठक में तदर्थ पदोन्नति का विकल्प सुझा देने से संगठन ने टीईटी की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया है। इस विषय पर संघ जल्द ही मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा।

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सेवारत शिक्षकों के लिए 40 प्रतिशत टीईटी अर्हता तय करने की मांग

उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी-शिक्षक संगठन की जनपद शाखा हरिद्वार ने सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के मानकों में बदलाव की मांग की है। संगठन ने प्रदेश संगठन से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए यूटीईटी में न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत यानी 60 अंक निर्धारित की जाए और वर्ष 2026 से ही उनके लिए अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। संगठन का कहना है कि वर्तमान में विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता के मानकों में अंतर है। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से आयोजित यूटीईटी में विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हता 60 प्रतिशत (90 अंक), 50 प्रतिशत (75 अंक) और 40 प्रतिशत (60 अंक) निर्धारित है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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