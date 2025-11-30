Hindustan Hindi News
8वीं पास वालों को भी मिल सकेगी सेना की वर्दी, टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती; 42 साल वाले भी भरें फॉर्म

संक्षेप:

टेरिटोरियल आर्मी की यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो देश सेवा का सपना रखते हैं। 8वीं से 12वीं पास उम्मीदवार सरल प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं और सेना की गौरवपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

Sun, 30 Nov 2025 02:58 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेरिटोरियल आर्मी ने देशभर के युवाओं के लिए सोल्जर पद पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इस बार कुल 1529 रिक्तियां जारी की गई हैं, जिसमें कई इन्फैंट्री बटालियनों में जवानों की नियुक्ति होगी। यह भर्ती पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए खुली है। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

किस यूनिट में कितनी वैकेंसी?

इस भर्ती में कई बटालियनों में पद निकले हैं। कुछ यूनिट्स केवल पुरुषों के लिए हैं, जबकि कुछ में पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। पुरुषों के लिए 107, 113, 119 और 121 बटालियनों में पद शामिल हैं, जबकि 164, 165 और 166 बटालियनों में पुरुष और महिला दोनों के लिए सैकड़ों पद निकले हैं। सबसे अधिक रिक्तियां 164 बटालियन नागा और 165 व 166 असम बटालियनों में हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

सोल्जर (GD) के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही कुल 45 प्रतिशत और हर विषय में 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। सोल्जर क्लर्क के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें कुल 60 प्रतिशत और हर विषय में 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। ट्रेड्समैन पदों के लिए 10वीं या 8वीं पास योग्यता तय की गई है, जिसमें हर विषय में 33 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं।

लंबाई, छाती और वजन के क्या नियम

पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर और छाती 77-82 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं महिलाओं के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर और छाती में 5 सेंटीमीटर का विस्तार अनिवार्य है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लंबाई में छूट दी जाएगी। वजन दोनों ही स्थितियों में उम्र और लंबाई के अनुसार होगा।

18 से 42 साल तक का मौका

टेरिटोरियल आर्मी सोल्जर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 42 साल तय की गई है। यानी काफी व्यापक आयु वर्ग के युवा इसका हिस्सा बन सकते हैं। आरक्षण श्रेणियों के तहत नियमानुसार आयु छूट भी लागू होगी।

कई चरणों से गुजरना होगा

इस भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इनमें ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षा और अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। सभी चरणों में सफल होने के बाद ही चयन सुनिश्चित होगा।

15 नवंबर से शुरू है आवेदन

टेरिटोरियल आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे। आवेदन 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 14 दिसंबर 2025 तक किए जा सकते हैं। भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आधिकारिक वेबसाइट territorialarmy.in पर उपलब्ध होगी।

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?

अभ्यर्थियों को जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शादीशुदा/अविवाहित प्रमाण पत्र और यदि लागू हो तो रिलेशनशिप प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। सभी दस्तावेज मूल और उनकी दो सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

