Territorial Army Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती पर विचार शुरू

सेना टेरीटोरियल आर्मी की बटालियनों में महिला कैडर की भर्ती शुरू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह पहल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी और शुरुआती चरण में महिलाओं की भर्ती कुछ चुनिंदा बटालियनों तक सीमित रहेगी। सूत्रों ने बताया, पायलट प्रोजेक्ट से मिले फीडबैक के आधार पर महिलाओं की भर्ती को आगे और बटालियनों में बढ़ाया जा सकता है। सरकार लगातार सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मार्च 2022 में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को विस्तार देने से संबंधित नीति बनाई जा रही है और समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

