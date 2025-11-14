Territorial Army Recruitment Rally dates : टेरिटोरियल आर्मी भर्ती कल से, राज्यवार रैली तिथियां, फुल शेड्यूल

संक्षेप: Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना - TA ) में निकली बंपर भर्ती कल से शुरू होगी। इसके लिए देश के विभिन्न जोनों में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी।

Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना - TA ) में निकली बंपर भर्ती कल से शुरू होगी। इसके लिए देश के विभिन्न जोनों में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी। प्रथम चरण कार्यक्रम (शारीरिक क्षमता और मेडिकल परीक्षण) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के योग्य उम्मीदवारों के लिए कल 15 नवम्बर 2025 से 14 दिसम्बर 2025 तक निम्न स्थानों पर होगा। दिल्ली व हरियाणा राज्यों के लिए भर्ती रैली 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच होगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी के लिए भर्ती रैली 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। ये भर्तियां जीडी सोल्जर, सैनिक क्लर्क समेत कई पदों पर बहाली के लिए होंगी। भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी मूल दस्तावेज लेकर आएं।

जोन 1- दिल्ली और हरियाणा पद - सोल्जर जीडी- 716 वैकेंसी

आयु सीमा - 18 से 42 वर्ष।

योग्यता - कम से कम 45 फीसदी अंकों के साथ 10वीं पास।

जोन 1- दिल्ली और हरियाणा का भर्ती रैली शेड्यूल 28 नवंबर 2025 रोहतक, कुरुक्षेत्र

29 नवंबर 2025 झज्जर, पलवल, नूह

01 दिसंबर 2025 सोनीपत, अंबाला

02 दिसंबर 2025 गुरुग्राम, रेवाड़ी

03 दिसंबर 2025 भिवानी, यमुनानगर

04 दिसंबर 2025 चरखी दादरी, सिरसा

05 दिसंबर 2025 हिसार, फतेहाबाद

06 दिसंबर 2025 जींद, करनाल

08 दिसंबर 2025 महेंद्रगढ़, कैथल

09 दिसंबर 2025 पानीपत, फरीदाबाद

10 दिसंबर 2025 एनसीटी दिल्ली

जोन-II भर्ती कार्यक्रम- जोन-II पद - सैनिक (सामान्य ड्यूटी) - 752, सैनिक (सर्वे) - 06, सैनिक (रीग) - 07, सैनिक (शैफ स्पेशल) - 01, सैनिक (कुछ सेवा) - 02, सैनिक (रैलयवी) - 02, सैनिक (कम्पवायर बटालियरी) - 02, सैनिक (कारीगर लकड़ी) - 02, सैनिक (हेल्थ ट्रेज़र) - 03, सैनिक (दर्जी) - 01, (हाउस क्रोयर) - 10 और सैनिक - 04. किसी भी भर्ती रैली स्थान से चयनित अभ्यर्थियों को मध्य कमान (जोन-2) की किसी भी टीए यूनिट में तैनात किया जा सकता है।

क्रम भर्ती रैली स्थान आयोजक यूनिट - (क) सोफीपुर लांग रेंज, मेरठ कैंट (उत्तर प्रदेश) 153 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) डोगरा

(ख) महार रेजिमेंटल सेंटर, सागर (मध्य प्रदेश) 108 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) महार

(ग) रोग्गेडुन्गा बेरहमपुर , गंजाम जिला, ओड़ीशा , 120 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) बिहार

(घ) मुख्यालय कोसा, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ , 155 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) जैफ रिफ

भर्ती मध्य कमान (यूनिटों की जोन-2) की निम्नलिखित टीए यूनिटों के लिए की जा रही है :

108 (टीए), 111 (टीए), 114 (टीए), 120 (टीए), 151 (टीए), 153 (टीए), 108 (टीए), 111 (टीए), 114 (टीए), 155 (टीए)

अंतिम चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा दूसरा चरण लिखित परीक्षा का होगा जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी।

आवेदन फीस- आवेदन की कोई फीस नहीं होगी।

जरूरी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट नीचे दिए अनुसार लाने होंगे:-

(क) डोमिसाइल प्रमाण पत्र।

(ख) चरित्र प्रमाण पत्र (केवल सरपंच/एसएचओ/विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।

(ग) जाति प्रमाण पत्र।

(घ) रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो (संख्या-20) (कंप्यूटर प्रिंट फोटो स्वीकार नहीं किए जाएँगे)।

(ङ) शैक्षिक योग्यता की मूल अंकतालिका।

(च) पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी।

(छ) सरपंच/एमसी द्वारा जारी अविवाहित प्रमाण पत्र और विवाहित अभ्यर्थियों के लिए तहसीलदार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

समझें क्या है टेरिटोरियल आर्मी असल में टेरिटोरियल आर्मी ज्वॉइन करके आप देश के आम नागरिक रहते हुए सैन्य अनुभव ले सकते हैं। यह एक वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर सेना आपकी सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ वजहों से सेना में भर्ती नहीं हो पाते, ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जरिए देश सेवा का एक और मौका देती है। देश का आम आदमी अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इसे जॉइन कर सकता है। प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं देता है। लंबी अवधि के रोजगार के लिए संगठन का कोई वादा नहीं करता है। यह रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इसे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर नहीं माना जाता।