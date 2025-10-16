Territorial Army Recruitment Rally : टेरिटोरियल आर्मी में बंपर भर्ती, देखें यूपी व बिहार समेत राज्यवार रैली तिथियां
Territorial Army Rally Recruitment 2025: टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना - टीए) में बंपर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए देश के विभिन्न जोनों में भर्ती रैलियां आयोजित होंगी। प्रथम चरण कार्यक्रम (शारीरिक क्षमता और मेडिकल परीक्षण) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के योग्य उम्मीदवारों के लिए 15 नवम्बर 2025 से 14 दिसम्बर 2025 तक निम्न स्थानों पर होगा। दिल्ली व हरियाणा राज्यों के लिए भर्ती रैली 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच होगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी के लिए भर्ती रैली 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। ये भर्तियां जीडी सोल्जर, सैनिक क्लर्क समेत कई पदों पर बहाली के लिए होंगी। भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी मूल दस्तावेज लेकर आएं।
यहां देखें पदों का ब्योरा (प्रथम चरण भर्ती कार्यक्रम- जोन-II)
सैनिक (सामान्य ड्यूटी) - 752, सैनिक (सर्वे) - 06, सैनिक (रीग) - 07, सैनिक (शैफ स्पेशल) - 01, सैनिक (कुछ सेवा) - 02, सैनिक (रैलयवी) - 02, सैनिक (कम्पवायर बटालियरी) - 02, सैनिक (कारीगर लकड़ी) - 02, सैनिक (हेल्थ ट्रेज़र) - 03, सैनिक (दर्जी) - 01, (हाउस क्रोयर) - 10 और सैनिक (मेष) - 04. किसी भी भर्ती रैली स्थान से चयनित अभ्यर्थियों को मध्य कमान (जोन-2) की किसी भी टीए यूनिट में तैनात किया जा सकता है।
क्रम भर्ती रैली स्थान आयोजक यूनिट -
(क) सोफीपुर लांग रेंज, मेरठ कैंट (उत्तर प्रदेश) 153 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) डोगरा
(ख) महार रेजिमेंटल सेंटर, सागर (मध्य प्रदेश) 108 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) महार
(ग) रोग्गेडुन्गा बेरहमपुर , गंजाम जिला, ओड़ीशा , 120 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) बिहार
(घ) मुख्यालय कोसा, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ , 155 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) जैफ रिफ
भर्ती मध्य कमान (यूनिटों की जोन-2) की निम्नलिखित टीए यूनिटों के लिए की जा रही है :
108 (टीए), 111 (टीए), 114 (टीए), 120 (टीए), 151 (टीए), 153 (टीए), 108 (टीए), 111 (टीए), 114 (टीए), 155 (टीए)
दिल्ली और हरियाणा
28 नवंबर 2025 रोहतक, कुरुक्षेत्र
29 नवंबर 2025 झज्जर, पलवल, नूह
01 दिसंबर 2025 सोनीपत, अंबाला
02 दिसंबर 2025 गुरुग्राम, रेवाड़ी
03 दिसंबर 2025 भिवानी, यमुनानगर
04 दिसंबर 2025 चरखी दादरी, सिरसा
05 दिसंबर 2025 हिसार, फतेहाबाद
06 दिसंबर 2025 जींद, करनाल
08 दिसंबर 2025 महेंद्रगढ़, कैथल
09 दिसंबर 2025 पानीपत, फरीदाबाद
10 दिसंबर 2025 एनसीटी दिल्ली
अंतिम चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा
दूसरा चरण लिखित परीक्षा का होगा जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी।
आवेदन की कोई फीस नहीं होगी।
समझें क्या है टेरिटोरियल आर्मी
असल में टेरिटोरियल आर्मी ज्वॉइन करके आप देश के आम नागरिक रहते हुए सैन्य अनुभव ले सकते हैं। यह एक वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर सेना आपकी सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ वजहों से सेना में भर्ती नहीं हो पाते, ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जरिए देश सेवा का एक और मौका देती है। देश का आम आदमी अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इसे जॉइन कर सकता है। प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं देता है। लंबी अवधि के रोजगार के लिए संगठन का कोई वादा नहीं करता है। यह रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इसे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर नहीं माना जाता।
यह 1948 में बनाई गई थी। इसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। टेरिटोरियल आर्मी ने 1962, 1965 और 1971 व 1999 का करगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया है। सेना के कई ऑपरेशंस में यह हिस्सा ले चुकी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरी सेवाओं को बहाल करने में यह सेना अहम भूमिका निभाती है। टेरिटोरियल आर्मी के सैन्यकर्मी नियमित सेना कर्मियों के साथ मिलकर काम करते हैं, शांति के समय और राष्ट्रीय आपातकाल या संघर्ष के सहयोग देती है।