Telangana NEET UG 2025 : MBBS-BDS एडमिशन की दूसरी काउंसलिंग जारी, जल्द भरें वेब ऑप्शंस

तेलंगाना NEET UG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग के लिए वेब ऑप्शन लिंक एक्टिव हैं, MBBS और BDS एडमिशन के लिए छात्र 27 सितंबर तक विकल्प भर सकते हैं। आइए जानते हैं सीट डिटेल्स और जरूरी नियम।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:33 PM
Telangana NEET UG 2025 : तेलंगाना में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए वेब ऑप्शंस की सुविधा सक्रिय कर दी है। उम्मीदवार 27 सितंबर 2025 को दोपहर 2 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर अपने विकल्प भर सकते हैं।

Telangana NEET UG 2025 : किन सीटों के लिए हो रही है काउंसलिंग?

इस राउंड में सरकारी और प्राइवेट (माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी) मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटों और नए जोड़े गए सीटों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद में एमबीबीएस सीटें 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई हैं। यानी अब योग्य उम्मीदवारों के लिए एडमिशन का बड़ा मौका है।

Telangana NEET UG 2025 : कौन कर सकता है हिस्सा?

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, केवल कुछ श्रेणियों के छात्र ही इस राउंड में हिस्सा ले सकते हैं:

  • जो उम्मीदवार राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट नहीं किए या ज्वॉइन करके बीच में छोड़ गए, वे अयोग्य हैं।
  • जो छात्र राउंड 1 में वेब ऑप्शंस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, वे भी इस बार हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
  • हां, जो छात्र राउंड 1 में अलॉटेड MBBS सीट पर पहले से ज्वॉइन कर चुके हैं, वे वेब ऑप्शंस का इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं और अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं।

Telangana NEET UG 2025 : ध्यान से भरें विकल्प

काउंसलिंग अथॉरिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वेब ऑप्शंस सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों को ध्यान से चेक करें। क्योंकि सीटों का अलॉटमेंट मेरिट, कैटेगरी और सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

Telangana NEET UG 2025 : कब आएगी फाइनल लिस्ट?

वेब ऑप्शन विंडो बंद होने के बाद जल्द ही सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्टिंग डेट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

