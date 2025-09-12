Telangana NEET UG Merit List 2025: MBBS-BDS दाखिले के लिए जारी हुआ मेरिट लिस्ट, कितने छात्रों को मिली सीटें

Telangana NEET UG Merit List 2025: तेलंगाना नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कुल 16620 छात्रों को सीटें मिली। वहीं आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर शाम 5 बजे तक तय है।

Telangana NEET UG Merit List 2025: तेलंगाना में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए बेहद अहम खबर है। कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में दाखिला मिलने का मौका मिलेगा।

कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) तेलंगाना द्वारा जारी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक, इस साल 16620 छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में सीट अलॉट की गई है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

Telangana NEET UG Merit List 2025: आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख छात्रों को यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि लगती है, तो उससे जुड़ी शिकायतें तुरंत दर्ज करानी होंगी। आपत्तियां और संबंधित दस्तावेज knrugadmission@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तय की गई है। यूनिवर्सिटी इन्हीं आपत्तियों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करेगी।

Telangana NEET UG Merit List 2025: ऐसे करें मेरिट लिस्ट डाउनलोड 1. knruhs.telangana.gov.in पर जाएं।

2. "Telangana NEET UG 2025 Merit List" लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर लिस्ट PDF में खुल जाएगी।

4. उसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर लें।