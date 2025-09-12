telangana neet ug 2025 merit list knruhs mbbs bds admission allotment Telangana NEET UG Merit List 2025: MBBS-BDS दाखिले के लिए जारी हुआ मेरिट लिस्ट, कितने छात्रों को मिली सीटें, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़telangana neet ug 2025 merit list knruhs mbbs bds admission allotment

Telangana NEET UG Merit List 2025: MBBS-BDS दाखिले के लिए जारी हुआ मेरिट लिस्ट, कितने छात्रों को मिली सीटें

Telangana NEET UG Merit List 2025: तेलंगाना नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कुल 16620 छात्रों को सीटें मिली। वहीं आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर शाम 5 बजे तक तय है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:54 PM
share Share
Follow Us on
Telangana NEET UG Merit List 2025: MBBS-BDS दाखिले के लिए जारी हुआ मेरिट लिस्ट, कितने छात्रों को मिली सीटें

Telangana NEET UG Merit List 2025: तेलंगाना में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए बेहद अहम खबर है। कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिन्हें एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में दाखिला मिलने का मौका मिलेगा।

कालोजी नारायणराव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) तेलंगाना द्वारा जारी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के मुताबिक, इस साल 16620 छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में सीट अलॉट की गई है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं।

Telangana NEET UG Merit List 2025: आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख

छात्रों को यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर मेरिट लिस्ट में कोई त्रुटि लगती है, तो उससे जुड़ी शिकायतें तुरंत दर्ज करानी होंगी। आपत्तियां और संबंधित दस्तावेज knrugadmission@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025, शाम 5 बजे तय की गई है। यूनिवर्सिटी इन्हीं आपत्तियों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करेगी।

Telangana NEET UG Merit List 2025: ऐसे करें मेरिट लिस्ट डाउनलोड

1. knruhs.telangana.gov.in पर जाएं।

2. "Telangana NEET UG 2025 Merit List" लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर लिस्ट PDF में खुल जाएगी।

4. उसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर लें।

यहां देखें डायरेक्ट लिंक: Telangana NEET UG Merit List 2025 PDF

आगे की प्रक्रिया

यूनिवर्सिटी के मुताबिक, सभी आपत्तियों के समाधान के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद सीट मैट्रिक्स और वेब काउंसलिंग विकल्पों से जुड़ी जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

NEET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।