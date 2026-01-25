District Court Recruitment 2026: कोर्ट में 859 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं और ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

संक्षेप: TS District Court Jobs 2026: तेलंगाना जिला न्यायालयों ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 859 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

Telangana District Court Recruitment 2026: न्यायिक विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। तेलंगाना जिला न्यायालयों ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 859 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं, वे अब ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

विभिन्न पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कई श्रेणियों में नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से स्टेनोग्राफर ग्रेड-III, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, एग्जामिनर और कॉपिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड असिस्टेंट और प्रोसेस सर्वर जैसे पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अवसर है जो न्यायिक प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं।

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पद के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन पास होना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट जैसे तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही, उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा (तेलुगु/उर्दू) का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा और महत्वपूर्ण तिथियां भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 34 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को तेलंगाना सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि 13 फरवरी 2026 से पहले अपने फॉर्म जमा कर दें ताकि आखिरी समय में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

चयन प्रक्रिया चयन के लिए उम्मीदवारों को एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले एक कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को पद की आवश्यकता के अनुसार स्किल टेस्ट (जैसे टाइपिंग या शॉर्टहैंड टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा। अंत में, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।