Teachers Day Wishes , Photos : टॉप 20 शिक्षक दिवस शुभकामनाएं, फोटो मैसेज, SMS भेजकर कराएं टीचर्स को स्पेशल फील

Teachers Day wishes, messages : आज 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप अपने शिक्षकों को नीचे दिए गए मैसेज, कोट्स, शायरी और तस्वीरें भेजकर Happy Teacher's Day कह सकते हैं -

Pankaj Vijay, नई दिल्ली, 5 Sep 2025
Teachers Day wishes, messages : आज 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज शिक्षकों के सम्मान और उनके प्रति आभार जताने का दिन है। आज के दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते है। साथ ही अपने जीवन में उनके महत्व का भी अलग-अलग शब्दों में वर्णन करते है। यह दिन पढ़ने वाले और पढ़ाई खत्म कर चुके छात्रों को यह मौका देता है कि वो अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करें। आप अपने शिक्षकों को नीचे दिए गए मैसेज, कोट्स, शायरी और तस्वीरें भेजकर Happy Teacher's Day कह सकते हैं -

1. गुरु ही सींचे बुद्धि को, उत्तम करे विचार।

जिससे जीवन शिष्य का, बने स्वयं उपहार।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

2. सफलता का जब, शीर्षक लिखूंगा

सबसे अहम तब, शिक्षक लिखूंगा

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

3. गुरु समान दाता नहीं, याचक सीष समान।

तीन लोक की सम्पदा, सो गुरु दिन्ही दान।।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

4. गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।

बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

5. अपने शिक्षक की कथा, कैसे करें बखान,

ईश्वर का अवतार है, रूप धरे इंसान।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

Teachers Day Wishes

6. शिक्षक पारस मानिये, खुद को लोहा मान,

उसको छूते ही बनें, सारे कनक समान ।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

7. देखा न कोहकन कोई फ़रहाद के बग़ैर

आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बग़ैर

-अज्ञात

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

8. किस तरह 'अमानत' न रहूँ ग़म से मैं दिल-गीर

आँखों में फिरा करती है उस्ताद की सूरत

-अमानत लखनवी

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

9. गुरुदेव के श्रीचरणों में

श्रद्धा सुमन संग वंदन

जिनके कृपा नीर से

जीवन हुआ चंदन

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

10. गुरु तेरे उपकार का,

कैसे चुकाऊं मैं मोल,

लाख कीमती धन भला,

गुरु हैं मेरे अनमोल

हैप्पी टीचर्स डे

Teachers Day Wishes

11. धरती कहती,अंबर कहते

कहती यही तराना.

गुरु आप ही पावन नूर हैं

जिनसे रौशन हुआ जमाना…

मेरा नमन हर शिक्षक को !

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

12. गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

13. जो बनाए हमें अच्छा और सच्चा इंसान,

दे सही-गलत की पहचान,

उन शिक्षकों को कोटि-कोटि प्रणाम।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

14. क्या दूं गुरु-दक्षिणा,

मन ही मन मैं सोचूं।

चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा,

अगर जीवन भी अपना दे दूं।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

15. रौशनी बनकर आये जो हमारी जिंदगी में

ऐसे गुरुओ को मैं प्रणाम करता हूं

जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर

ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

Teachers Day Wishes

16. मिट्टी से जिसने सोना बनाया,

जिन्दगी को सही तरीके से जीना सिखाया।

प्रमाण हे ऐसे गुरु को जिसने हमें,

लक्ष्य को पाने का मार्ग दिखाया।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

17. अदब तालीम का जौहर है ज़ेवर है जवानी का

वही शागिर्द हैं जो ख़िदमत-ए-उस्ताद करते हैं

- चकबस्त ब्रिज नारायण

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

18. आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है,

हर बात आपकी हमें सिखा जाती है।

ये गुरु दक्षिणा है मेरी स्वीकार करें,

मुझे हर परीक्षा में आपकी याद आती है।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

19. प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा।

शिक्षको बोधकश्वैव षडेते गुरवः स्मृताः॥

समस्त गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

20. अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य का जीवन प्रकाशमय करने वाले सभी गुरुओं के श्रीचरणों में सादर नमन एवं आप सभी को शिक्षक दिवस की असीम शुभकामनाएं।

