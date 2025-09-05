Teachers Day Wishes in hindi: share happy teacher day wishes photos images messages quotes Teachers Day Wishes : अपने टीचर्स को इन मैसेज से कहें, थैंक्स के साथ शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, Career Hindi News - Hindustan
Teachers Day Wishes : अपने टीचर्स को इन मैसेज से कहें, थैंक्स के साथ शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

Teachers Day Wishes in hindi: आज 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आज 5 सितंबर है, शिक्षकों को सम्मान करने का दिन, आपने जो उनसे पाया है, उनके लिए धन्यवाद कहने का दिन। आपके शिक्षकों के कारण आप जीवन में एक बेहतर इंसान बन पाएं हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 07:40 AM
आज 5 सितंबर है, शिक्षकों को सम्मान करने का दिन, आपने जो उनसे पाया है, उनके लिए धन्यवाद कहने का दिन। आपके शिक्षकों के कारण आप जीवन में एक बेहतर इंसान बन पाएं हैं। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक ही चरित्र निर्माता है। शिक्षकों के कारण ही आदर्श विचार बच्चों के मस्तिष्क में आते हैं। शिक्षक ही बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, जिससे आने वाले समय में वह चुनौतियों का सामना करने में कामयाब हो सकें। शिक्षक ही स्टूडेंट्स के जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे शिक्षकों को हम सभी की तरफ से कोटि-कोटि नमन, आप भी हमारे इन कोट्स और मैसेज के जरिए अपने शिक्षकों को थैंक्स कह सकते हैं, जिनकी वजह से आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं।

जिस तरह आपने मुझे आगे बढ़ने और सुधारने में मदद की, उसी तरह ईश्वर आपके जीवन में खुशियां लाएं। अब तक के बेस्ट टीचर को -टीचर्स डे की शुभकामनाएं

मैथ्स जैसे मेरा फेवरेट विषय बना, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि केवल आप ही थे, जो मेरे साथ खड़े थे, और आपने ही मेरे सारे डर को आत्मविश्वास से बदल दिया:Happy Teacher's day

गुरु शिक्षा की पहचान है, गुरु से महान नहीं है कोई, बच्चों को भविष्य बनाने वाला , इस धरा पर देवतुल्य इंसान है-Happy Teacher's day

मेरी हर कमी को सुधारने और आपका मार्गदर्शन अद्भुत है। आपने मुझे सफलता का सूत्र दिया, मेरे प्यारे शिक्षक को Happy Teacher's day

जो हमें कराते हैं अच्छे -बुरे का ज्ञान
जैसे कुम्हार मिट्टी को देता नया आकार
ऐसे गुरु का हमेशा करो सम्मान-Happy Teacher's day

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ -Happy Teacher's day

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।-Happy Teacher's day

गुरवे सदा नमोऽस्तु। शिक्षकदिवसे सर्वं समृद्धं भवतु। -Happy Teacher's day

