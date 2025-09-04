teachers day quotes in Hindi: quotes on teacher day Sarvepalli Radhakrishnan quotes messages sms wishes Teachers Day Quotes in Hindi : शिक्षक दिवस पर टीचर्स को भेजें ये स्पेशल कोट्स, मैसेज और शायरी, Career Hindi News - Hindustan
Teachers Day Quotes in Hindi : शिक्षक दिवस पर टीचर्स को भेजें ये स्पेशल कोट्स, मैसेज और शायरी

Happy Teachers Day Quotes In Hindi : शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को उनके सम्मान में कोट्स भेजते हैं। आप भी नीचे लिखे कोट्स भेजकर सम्मान प्रकट कर सकते हैं। यह दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 10:40 AM
Teachers Day Quotes in Hindi: भारत में हर साल उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का दिन अपने टीचर्स को स्पेशल फील कराने का दिन है। इस दिन न सिर्फ स्कूल कॉलेजों के छात्र अपने टीचरों को शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान व समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं बल्कि कामकाजी लोग भी अपने गुरुओं के प्रति खास तरीके से आभार व्यक्त करते हैं। छात्र अपने प्यारे शिक्षकों को स्पेशल फील कराने के लिए उन्हें तोहफे देते हैं, कविताएं व भाषण देते हैं, कक्षाएं सजाते हैं और खास कोट्स मैसेजेस शेयर कर उनके दिन खास बनाते हैं। शिक्षक एक कुम्हार की तरह बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ता है। एक दीपक की तरह जलकर विद्यार्थियों की अज्ञानता का अंधकार दूर करता है। 5 सितंबर अपने इन्हीं शिक्षकों को शत-शत नमन करने का दिन है।अगर आप भी अपने टीचर्स को गर्व महसूस कराना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में उनके महत्व को दर्शाना चाहते हैं तो यहां बताई गई शायरियों को अपने टीचर्स को भेज सकते हैं।

Happy Teachers Day Quotes In Hindi : शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को उनके सम्मान में कोट्स भेजते हैं। आप भी नीचे लिखे कोट्स भेजकर सम्मान प्रकट कर सकते हैं।

अपने शिक्षक की कथा, कैसे करें बखान,

ईश्वर का अवतार है, रूप धरे इंसान।

शिक्षक पारस मानिये, खुद को लोहा मान,

उसको छूते ही बनें, सारे कनक समान ।

गुरुदेव के श्रीचरणों में

श्रद्धा सुमन संग वंदन

जिनके कृपा नीर से

जीवन हुआ चंदन

धरती कहती,अंबर कहते

कहती यही तराना.

गुरु आप ही पावन नूर हैं

जिनसे रौशन हुआ जमाना…

मेरा नमन हर शिक्षक को !

गुरु तेरे उपकार का,

कैसे चुकाऊं मैं मोल,

लाख कीमती धन भला,

गुरु हैं मेरे अनमोल

गुरु समान दाता नहीं, याचक शीष समान।

तीन लोक की सम्पदा, सो गुरु दीन्ही दान॥

कबीरदास

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।

बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय

कबीरदास

शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखेंगे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।' - एपीजे अब्दुल कलाम

यदि कोई देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगो का राष्ट्र बनाना है, तो मुझे दृढ़तापूर्वक मानना है कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो ये कर सकते है – वे है पिता, मां और शिक्षक-अब्दुल कलाम

अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनन्द जगाना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।-अल्बर्ट आइंस्टीन

मैं भाग्यशाली था कि मुझे आप जैसा गुरु मिला।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं,

आपने हमेशा मुझे सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है।

आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

अक्षर-अक्षर हमें सिखाते शब्द-शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते।- शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

रौशनी बनकर आये जो हमारी जिंदगी में

ऐसे गुरुओ को मैं प्रणाम करता हूं

जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर

ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूं।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

