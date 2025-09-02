Teachers Day Essay in Hindi: शिक्षक दिवस पर लिखें शानदार निबंध, बन जाएं अपने टीचर्स के फेवरिट

Teachers Day Essay in Hindi: शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में निबंध व भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रॉइंग, वाद विवाद व डांस कॉम्पिटीशन जैसे कार्यक्रम होते हैं। अगर आप इस दिन निबंध लिखने का मन बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं।

Teachers Day Essay in Hindi, Teachers Day ka Nibandh: शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने का दिन है। शिक्षक दिवस बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। बच्चे इस दिन की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर देते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर स्कूल व कॉलेजों में कई बड़े कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं होती हैं। इस दिन स्कूलों में निबंध व भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रॉइंग, वाद विवाद व डांस कॉम्पिटीशन जैसे कार्यक्रम होते हैं। अगर आप इस दिन निबंध लिखने का मन बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं।

शिक्षक दिवस पर निबंध (Teachers Day Essay)- शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वे हमें ज्ञान और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस को 5 सितंबर के दिन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक थे। महान शिक्षक के रूप में उनकी सेवा के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1962 से हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

शिक्षक दिवस को भारत में सभी शिक्षकों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में बच्चे शिक्षक बनकर भी जाते हैं, उन्हें अपने से छोटी क्लास के छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। स्कूलों में छात्रों के लिए निबंध, भाषण, चित्रकला और वाद-विवाद की प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है।

शिक्षक दिवस के छात्र- छात्राएं अपने शिक्षकों के सम्मान में भाषण या कविता पढ़कर उनके प्रति अपने आभार को प्रकट करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वे हमारे भविष्य को आकार भी देते हैं। हमें जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। वे हमारी गलतियां बताते हैं, ताकि हम लगातार सुधार कर सकें। गुरु हमें जीवन के हर नए मोड़ पर आने वाली सभी कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं।

गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः । यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुदेव ही शिव है और गुरुदेव ही मूल ब्रह्म का साकार रूप है, उस गुरुदेव को हम नमन करते हैं।