Teachers Day Card , Wishes , Messages : शिक्षक दिवस पर टीचर्स को भेजें ये स्पेशल मैसेज, कार्ड और फोटो

Happy Teachers Day wishes, card, messages : 5 सितंबर टीचर्स डे ( Teacher's Day ) का दिन वह अवसर होता है, जब हम अपने गुरुओं को उनके मार्गदर्शन और ज्ञान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दिन उनका सम्मान करने और कृतज्ञता को सलाम करने का दिन है। हम जीवन में गुरु बगैर कुछ भी सीख नहीं सकते। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान बराबर दर्जा दिया गया है और वे हमेशा पूजनीय रहे हैं। गुरु यानी शिक्षक हमारा मार्गदर्शन कर सही राह दिखाते हैं और हरेक की सफलता में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप अपने शिक्षकों को नीचे दिए गए मैसेज, कोट्स, शायरी और तस्वीरें भेजकर हैप्पी टीचर्स डे ( Happy Teacher's Day ) कह सकते हैं -

गुरुर्ब्रह्मा ग्रुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

अपने शिक्षक की कथा, कैसे करें बखान, ईश्वर का अवतार है, रूप धरे इंसान।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

शिक्षक पारस मानिये, खुद को लोहा मान, उसको छूते ही बनें, सारे कनक समान ।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

गुरुदेव के श्रीचरणों में श्रद्धा सुमन संग वंदन

जिनके कृपा नीर से

जीवन हुआ चंदन

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

धरती कहती,अंबर कहते कहती यही तराना.

गुरु आप ही पावन नूर हैं

जिनसे रौशन हुआ जमाना…

मेरा नमन हर शिक्षक को !

गुरु तेरे उपकार का, कैसे चुकाऊं मैं मोल,

लाख कीमती धन भला,

गुरु हैं मेरे अनमोल

हैप्पी टीचर्स डे

गुरु समान दाता नहीं, याचक शीष समान। तीन लोक की सम्पदा, सो गुरु दीन्ही दान॥

कबीरदास

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

अज्ञान का अंधेरा मिटने से जीवन में ज्ञान की रोशनी आई है गुरु कृपा से मैने ये अनमोल शिक्षा पाई है

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

जो बनाए हमें अच्छा और सच्चा इंसान, दे सही-गलत की पहचान,

उन शिक्षकों को कोटि-कोटि प्रणाम।

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

गुरु का स्थान सबसे ऊंचा गुरु बिन कोई ना दूजा

गुरु करे सबकी नैया पार

गुरु की महिमा सबसे अपार

हैप्पी टीचर्स डे

साक्षर हमें बनाते हैं जीवन क्या है समझाते हैं

जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं

ऐसे महान व्यक्ति ही शिक्षक कहलाते हैं

शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को कोटि-कोटि प्रणाम

हैप्पी टीचर्स डे

मेरे गणित के सवाल, मेरे दिल की उलझन और मेरे भविष्य की समस्याएं सुलझाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

अपना ज्ञान का भण्डार हमारे साथ शेयर करने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। शिक्षक दिवस पर हमारा अभिवादन स्वीकार करें। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

देखा न कोहकन कोई फ़रहाद के बग़ैर आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बग़ैर

-अज्ञात

किस तरह 'अमानत' न रहूँ ग़म से मैं दिल-गीर आँखों में फिरा करती है उस्ताद की सूरत

-अमानत लखनवी

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। बलिहारी गुरु अपने गोविन्द दियो बताय

कबीरदास