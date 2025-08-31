Teachers Day 2025 Speech : Short and Easy Speech for Teachers Day in Hindi Teachers’ Day 2025 Speech: शिक्षक दिवस के लिए हिंदी में छोटा और आसान भाषण, Career Hindi News - Hindustan
Teachers Day 2025 Speech : शिक्षक दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमें शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्य भी सिखाए।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 07:55 PM
Teachers Day 2025 Speech : 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इस खास मौके पर स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें छात्रों ने अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शानदार भाषण और प्रस्तुतियां देते हैं। ऐसे में कई छात्र इस दिन खास भाषण भी तैयार करते हैं। आइए देखें शिक्षक दिवस पर हिंदी में छोटा और आसान भाषण...

शिक्षक दिवस पर भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम।

आज हम सब यहां 5 सितंबर, शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा और शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

शिक्षक का स्थान हमारे जीवन में मां-बाप के बराबर होता है। जहां माता-पिता हमें जन्म देते हैं, वहीं शिक्षक हमें जीने की कला और सच्चे इंसान बनने की राह दिखाते हैं। गुरु हमें किताबों के ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन, संस्कार, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व भी समझाते हैं।

आज की आधुनिक दुनिया में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन शिक्षक की भूमिका कभी कम नहीं हो सकती। एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों में केवल अंक लाने की होड़ न जगाए, बल्कि उनमें चरित्र निर्माण, सोचने-समझने की शक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी जगाए।

मेरे लिए शिक्षक वह दीपक हैं, जो खुद जलते हैं लेकिन दूसरों का जीवन रोशन करते हैं। उनकी मेहनत और त्याग को शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और उनकी मेहनत को सार्थक बनाएं।

अंत में, मैं अपने सभी अध्यापकों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमें सही राह दिखाई और हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया।

“गुरु वह नहीं जो हमें केवल पढ़ाता है, गुरु वह है जो हमें जीवन जीना सिखाता है।”

धन्यवाद।

