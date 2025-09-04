Teachers Day 2025 Speech in Hindi dr sarvepalli radhakrishnan birthday 5 september bhashan nibandh essay Teachers Day 2025 Speech: टीचर्स डे के लिए छोटा और आसान भाषण, आपको ही मिलेगा पहला पुरस्कार, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Teachers Day 2025 Speech in Hindi dr sarvepalli radhakrishnan birthday 5 september bhashan nibandh essay

Best Teachers’ Day 2025 speech: शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षण दिवस के दिन सभी स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगर आप इस दिन भाषण देने का मन बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:25 PM
Best Teachers’ Day 2025 speech: शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों को आभार प्रकट करते हैं। शिक्षण दिवस के दिन सभी स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वे हमें ज्ञान और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस दिन स्कूलों में निबंध व भाषण प्रतियोगिताएं, ड्रॉइंग, वाद विवाद व डांस कॉम्पिटीशन जैसे कार्यक्रम होते हैं। अगर आप इस दिन भाषण देने का मन बना रहे हैं तो यहां से उदाहरण ले सकते हैं।

आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों,

गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिना दिशा अजान, गुरु बिन इन्द्रिय न सथे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु पर कहीं गई इन लाइनों से मैं अपने भाषण की शुरुआत कर रही हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है।

1952-1962 तक उन्होंने देश के पहले उपराष्ट्रपति और फिर 1962-1967 तक देश के राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की। लेकिन यह उनका राजनीतिक करियर है। इससे पहले वो एक महान दार्शनिक थे, यही नहीं उन्होंने कई नामी भारतीय और विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी रहे हैं। एक शिक्षक के तौर पर उनके कार्य बहुत शानदार रहे, उन्होंने मार्डन भारतीय एजुकेशनल सिस्टम को सही आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका योगदान इसमें भुलाया नहीं जा सकता है। 1962 से हर वर्ष हमारे देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है।

यही बजह है कि उन्हें सम्मान देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस घोषित किया गया। शिक्षक दिवस एक खास मौका है. जब आप अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते है, जिन्होंने आपकी जिंदगी को सही शेप दी। विभिन्न देशों में शिक्षक दिवस अलग-अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर ही 5 सितंबर को मनाया जाता है। टीचर्स ही हमारी प्रेरणा के स्त्रोत हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वे हमें ज्ञान और जीवन के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस को भारत में सभी शिक्षकों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

धन्यवाद!

