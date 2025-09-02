teachers day 2025 essay in 250 words shikshak diwas nibandh in hindi Teachers Day Essay: शिक्षक दिवस पर सिर्फ 250 शब्दों में शानदार निबंध लिख बनें अपने गुरुजी के फेवरिट, Career Hindi News - Hindustan
Teachers Day Essay: शिक्षक दिवस पर सिर्फ 250 शब्दों में शानदार निबंध लिख बनें अपने गुरुजी के फेवरिट

Teachers Day Essay: शिक्षक दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि गुरुजनों के प्रति आभार जताने का खास मौका है, जो हमें ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा दिखाते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 12:31 AM
Teachers Day Essay: 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर बच्चे अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं और खास संदेशों, कविताओं और निबंधों के जरिए गुरुजनों को सम्मान देते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में 5 सितंबर को अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। कहीं भाषण प्रतियोगिता होती है तो कहीं निबंध लेखन का मौका मिलता है। विद्यार्थी चाहते हैं कि वे छोटा लेकिन असरदार निबंध लिखें जिससे उनके शिक्षक प्रभावित हों और वे भी सबसे अलग नजर आएं। ऐसे में आइए देखते हैं 250 शब्दों में निबंध जिन्हें लिख कर आप शिक्षक के पसंदीदा हो सकते हैं।

शिक्षक दिवस पर निबंध (250 शब्दों में)

भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को बड़े आदर और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को समर्पित है। जब उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी थी तो उन्होंने इसे "शिक्षक दिवस" के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। तभी से यह परंपरा बन गई।

शिक्षक का महत्व जीवन में उतना ही है जितना माता-पिता का। माता-पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन शिक्षक हमें सही ज्ञान और दिशा देकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। वे न सिर्फ हमें किताबों का ज्ञान कराते हैं बल्कि नैतिक मूल्यों और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाते हैं।

शिक्षक दिवस पर स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन होते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए भाषण, कविता और निबंध प्रस्तुत करते हैं। कई जगह विद्यार्थी शिक्षक बनकर कक्षा लेते हैं, जिससे शिक्षक का महत्व और भी ज्यादा समझ आता है।

इस खास दिन का मकसद केवल औपचारिक कार्यक्रम करना नहीं है बल्कि गुरुजनों को सच्चे दिल से धन्यवाद कहना है। एक अच्छा शिक्षक न सिर्फ भविष्य संवारता है बल्कि पूरी समाज की दिशा बदल सकता है। इसलिए हमें हर दिन अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए।

