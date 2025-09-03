टीचर्स डे करीब, स्टूडेंट्स में दिखाएं क्रिएटिविटी, यहां देखें ब्लैक बोर्ड सजाने के लिए आइडिया

Teachers Day Classroom Decoration: शिक्षक दिवस अब बस दो दिन दूर है। तैयारियों की बात करें तो बच्चों में इसे लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं बच्चे अपने गुरुजनों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो कहीं क्लासरूम और स्कूल के नोटिस बोर्ड को रंग-बिरंगी सजावट से खास बनाने में जुटे हैं। इस दिन हर कोई चाहता है कि उसके गुरुजी को खास महसूस कराया जाए और उनकी मेहनत का आभार जताया जाए।