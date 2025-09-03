टीचर्स डे करीब, स्टूडेंट्स में दिखाएं क्रिएटिविटी, यहां देखें ब्लैक बोर्ड सजाने के लिए आइडिया
Teachers Day Classroom Decoration: टीचर्स डे से पहले बच्चों में जबरदस्त क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। इस दिन क्लास का ब्लैक बोर्ड सजाने के लिए बच्चे रंग-बिरंगे पेपर आर्ट, हाथ से बने कार्ड और प्यारे मैसेज लिखते हैं।
Teachers Day Classroom Decoration: शिक्षक दिवस अब बस दो दिन दूर है। तैयारियों की बात करें तो बच्चों में इसे लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं बच्चे अपने गुरुजनों के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो कहीं क्लासरूम और स्कूल के नोटिस बोर्ड को रंग-बिरंगी सजावट से खास बनाने में जुटे हैं। इस दिन हर कोई चाहता है कि उसके गुरुजी को खास महसूस कराया जाए और उनकी मेहनत का आभार जताया जाए।
बात करें ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन की तो कई स्कूलों में छात्रों को ग्रुप में बांटकर ये जिम्मेदारी दी जाती है। बच्चे दिल से मेहनत करते हैं ताकि बोर्ड सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। इसमें छोटे-छोटे मैसेज, पेंटिंग्स और रंग-बिरंगे पेपर आर्ट वर्क शामिल किए जाते हैं।
आइए जानें टीचर्स डे पर कुछ खास सजावट के आइडिया
- एक थीम चुनें जैसे “Teachers Shape the Future” या “Guiding Lights”।
- थीम को उभारने के लिए किताबें, ग्लोब, दीपक और ब्लैकबोर्ड के कटआउट लगाएं।
- रंगत और ताजगी के लिए हाथ से बने फूल, ओरिगामी बर्ड्स और पेपर बटरफ्लाई का इस्तेमाल करें।
- बीच में एक बड़ा सेंटरपीस लगाएं, जैसे खुली किताब जिस पर लिखा हो “Happy Teachers’ Day”।
- उसके चारों ओर बच्चों के छोटे-छोटे थैंक-यू नोट्स और डूडल्स चिपकाएं।
- ब्लैक चार्ट पेपर लगाकर बोर्ड को चॉकबोर्ड इफेक्ट दें। फिर व्हाइट मार्कर से अल्फाबेट, नंबर और फॉर्मूले डूडल करें।
- बीच में बड़े अक्षरों में “Happy Teachers’ Day” लिखें।
- आखिर में बोर्ड के किनारों को रंगीन पेपर कटआउट, गुब्बारों और सितारों से सजाएं।
- बीच में बच्चों के हस्तलिखित कार्ड लगाकर उसे और भी दिलकश बनाएं।
कुल मिलाकर, इस तरह की सजावट न सिर्फ बोर्ड को आकर्षक बनाएगी बल्कि टीचर्स को भी यह एहसास दिलाएगी कि उनके स्टूडेंट्स उन्हें कितना मानते और प्यार करते हैं।