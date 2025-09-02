Teachers Day Essay , Speech : शिक्षक दिवस पर 10 लाइनें, निबंध और भाषण में आएंगी काम

Teacher's Day Essay, Speech : शिक्षक दिवस पर स्कूल व कॉलेजों में कई जगह पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं। यहां शिक्षक दिवस पर 10 सबसे महत्वपूर्ण लाइनें, जिनकी मदद से आप अच्छा भाषण व निबंध तैयार कर सकते हैं। इन लाइनों की मदद से आपको भाषण व निबंध आसानी से याद भी हो जाएगा।

Teachers Day 10 Important Lines : हर वर्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अपने शिक्षकों के समर्पण, मार्गदर्शन व योगदान के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। यह दिन गुरु और शिष्य के रिश्ते के लिए बेहद खास होता है। शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर अच्छे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इस दौरान कई जगह पर निबंध प्रतियोगिता भी होती है। ऐसे में हम यहां पर स्टूडेंट्स को 10 सबसे महत्वपूर्ण लाइन बता रहे हैं, जिनकी मदद से वे अच्छा निबंध लिख सकते हैं। साथ ही भाषण ( Speech On Teacher's Day ) भी तैयार कर सकते हैं।

1. हर साल 5 सितंबर का दिन भारत में शिक्षक दिवस (टीचर्स डे) के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। यह दिन उन्हें ही समर्पित है।

2. शिक्षक दिवस के दिन स्टूडेंट्स अपने-अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करते हैं। स्कूल व कॉलेजों में छात्र - छात्राएं अपने अपने फेवरेट टीचरों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं।

3. शिक्षक हमें जीवन में सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल देते हैं। शिक्षक हमारे व्यक्तित्व को तैयार करते हैं। चरित्र को ढालने और मूल्यों को स्थापित करने में मदद करते हैं। हमें एक अच्छा नागरिक भी मनाने में मदद करते हैं।

4. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक बहुत अच्छे शिक्षक रह चुके थे। जब कुछ पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने के लिए उनसे संपर्क किया तो न्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि समाज में शिक्षक समुदाय व उनके अमूल्य योगदान को सम्मान मिलता रहे। उनके समर्पण को याद किया जाते रहे।

5. 1962 से ही शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है।

6. पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे।

7. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन के अभूतपूर्व योगदान के लिए 1931 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइट के सम्मान से भी नवाजा।

8. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना ( Sarvepalli Radhakrishnan quotes ) था कि देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोगों को ही शिक्षक बनना चाहिए।

9. दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अलग-अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हालांकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्तूबर को मनाया जाता है।