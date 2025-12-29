Success Story: पिता सड़क किनारे बेचते थे चाय, गरीबी से बाहर निकल बेटे ने 3 बार क्रैक किया UPSC

संक्षेप: उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर युवा के लिए प्रेरणा की मिसाल हैं। हिमांशु का बचपन गरीबी में बीता, पिता सड़क किनारे चाय बेचते थे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी।

उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर युवा के लिए प्रेरणा की मिसाल हैं। हिमांशु का बचपन गरीबी में बीता, पिता सड़क किनारे चाय बेचते थे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने तीन बार यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस बने। उनकी पत्नी शिवा सिंह भी आईपीएस हैं। यह कहानी साबित करती है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। हिमांशु गुप्ता की सफलता की कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता की कहानी।

गरीबी में बीता बचपन और पिता का संघर्ष हिमांशु गुप्ता का जन्म उत्तराखंड के सितारगंज में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता सड़क किनारे चाय की दुकान चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। हिमांशु बताते हैं कि बचपन में वे पुरानी किताबें या लाइब्रेरी से पढ़ाई करते थे। पिता की मेहनत और मां का सपोर्ट ही उनका सहारा था। पिता ने कभी हिमांशु को गरीबी का एहसास नहीं होने दिया और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इस संघर्ष ने हिमांशु में दृढ़ इच्छाशक्ति पैदा की। उन्होंने ठान लिया कि वे आईएएस बनकर परिवार का नाम रोशन करेंगे।

बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी हिमांशु ने कभी किसी कोचिंग जॉइन नहीं की। सेल्फ स्टडी से उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। वे दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई करते थे। पुरानी किताबें, न्यूजपेपर और ऑनलाइन संसाधनों से तैयारी की। हिमांशु की सफलता का राज था अनुशासन, धैर्य और स्मार्ट स्टडी। उन्होंने तीन बार यूपीएससी क्रैक किया और अंत में आईएएस बने। उनकी रैंक भी अच्छी रही। यह दिखाता है कि कोचिंग जरूरी नहीं, लगन और मेहनत सब कुछ बदल सकती है।

तीन बार क्रैक किया UPSC, बने IAS हिमांशु गुप्ता ने तीन बार यूपीएससी परीक्षा पास की। साल 2018 में पहले प्रयास में उनका चयन रेलवे सेवा (IRTS) में हुआ। दूसरे प्रयास में साल 2019 में हिमांशु ने ऑल इंडिया रैंक 309 हासिल किया और IPS ऑफिसर बने। साल 2020 के अपने तीसरे प्रयास में, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक AIR 139 हासिल कर IAS की पोस्ट हासिल की। उनकी सफलता की कहानी प्रेरणादायक है। आज वे उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हिमांशु की पत्नी शिवा सिंह भी आईपीएस हैं। दोनों का सफर प्रेरणा देता है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। हिमांशु आज भी युवाओं को सेल्फ स्टडी की सलाह देते हैं और कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।

मेहनत से बदल सकती है किस्मत हिमांशु गुप्ता की कहानी बताती है कि गरीबी कभी सपनों की राह में रोड़ा नहीं बनती है। पिता की चाय की दुकान से निकलकर UPSC क्रैक करना आसान नहीं था, लेकिन हिमांशु की लगन और धैर्य ने सब संभव कर दिया। आज वे युवाओं को सेल्फ स्टडी की सलाह देते हैं। कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, धैर्य रखें और आगे बढ़ें। हिमांशु की कहानी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है।