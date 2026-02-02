Hindustan Hindi News
शरीर पर गुदवा लिया टैटू या गुदना तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए क्या है सच्चाई

शरीर पर गुदवा लिया टैटू या गुदना तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? जानिए क्या है सच्चाई

संक्षेप:

शरीर पर टैटू या गुदना है तो क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? जानिए आर्मी, पुलिस, SSC, बैंक और अन्य सरकारी नौकरियों में टैटू को लेकर क्या हैं नियम।

Feb 02, 2026 12:30 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सरकारी नौकरी का नाम सुनते ही मन में एक पक्की, सुरक्षित और इज्जतदार जिंदगी की तस्वीर बन जाती है। लेकिन जैसे ही बात टैटू या गुदने की आती है तो सबसे पहला डर यही सताने लगता है कि अब तो सरकारी नौकरी गई हाथ से! गांव, कस्बे और शहर हर जगह ये बात आम है कि शरीर पर गुदना हो तो सर्कारी नौकरी का सपना टूट जाता है। लेकिन सच्चाई उतनी सख्त नहीं है, जितनी बताई जाती है। हकीकत ये है कि टैटू होने पर सरकारी नौकरी पूरी तरह से मना नहीं है। हां, कुछ जरूरी नियम और शर्तें जरूर हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया तो परेशानी तय है। अगर नियम समझ लिए जाएं तो टैटू होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी पाना मुमकिन है।

सरकारी नौकरियों में टैटू से परहेज क्यों किया जाता है?

सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी सरकार और सिस्टम का चेहरा माना जाता है। इसलिए उससे एक अनुशासित, संतुलित और प्रोफेशनल छवि की उम्मीद की जाती है। खुले में दिखने वाले टैटू कई बार गलत मतलब निकालने की वजह बन सकते हैं। खासतौर पर ऐसे टैटू जिनमें धार्मिक, राजनीतिक या आपत्तिजनक चिन्ह या शब्द हों, उन्हें सख्ती से रोका जाता है। मकसद किसी की आजादी छीनना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और तटस्थता बनाए रखना है।

किन सरकारी नौकरियों में टैटू चल जाता है?

हर विभाग के अपने नियम हैं, लेकिन आम भाषा में समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी है -

टीचिंग और क्लेरिकल नौकरी

इन पदों पर टैटू आमतौर पर तब स्वीकार किया जाता है, जब वह कपड़ों के अंदर ढका रहता हो और अशोभनीय न हो।

आर्मी, नेवी और एयरफोर्स

यहां नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं। टैटू सिर्फ हाथ के अंदरूनी हिस्से में, कोहनी से नीचे या हथेली के पीछे तक सीमित होना चाहिए। चेहरा, गर्दन या आपत्तिजनक टैटू होने पर सीधी अयोग्यता हो सकती है।

पुलिस और CAPF (BSF, CRPF, CISF, ITBP)

इन सेवाओं में छोटे और सामान्य टैटू की इजाजत दी जाती है, बशर्ते वे यूनिफॉर्म पहनने पर दिखें नहीं।

रेलवे, बैंक, SSC और दूसरे विभाग

इनमें खुले और आपत्तिजनक टैटू सख्त मना होते हैं। लेकिन अगर टैटू कपड़ों से ढका है और उसमें कोई गलत संकेत नहीं है, तो आमतौर पर उम्मीदवार को मौका मिल जाता है।

यहां इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि हर भर्ती परीक्षा के नियम अलग होते हैं। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

क्या टैटू हटवाने के बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है?

इस सवाल का जवाब साफ है हां, मिल सकती है। अगर मेडिकल जांच के वक्त टैटू नजर नहीं आता, तो उम्मीदवार को फिट माना जा सकता है। टैटू हटवाने के बाद अगर हल्का निशान रह जाए, तो ज्यादातर मामलों में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि ध्यान रहे कि टैटू कभी भी चेहरे या गर्दन जैसे प्रतिबंधित हिस्सों पर नहीं होना चाहिए।

कब टैटू हटवाना भी काम नहीं आता?

अगर उम्मीदवार ने डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद टैटू हटवाया है, तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। नियमों के मुताबिक, मेडिकल में जो कमी पाई गई है उसका रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन इस बीच शरीर में बदलाव करना मंजूर नहीं है।

कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला

SSC GD कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा एक मामला काफी चर्चा में रहा। उम्मीदवार झोंटू सरकार को टैटू की वजह से मेडिकल में अनफिट करार दिया गया था। बाद में उन्होंने टैटू रिमूवल सर्जरी करवाई और कोर्ट पहुंचे। सुनवाई में सामने आया कि टैटू हटवाने की प्रक्रिया उन्होंने डिटेल्ड मेडिकल के बाद और रिव्यू मेडिकल से पहले करवाई थी। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। इसलिए उम्मीदवार को राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में तय नियम हर उम्मीदवार के लिए बराबर होते हैं।

गौरतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और टैटू बनवाने का मन है, तो पहले नियम समझ लेना बेहद जरूरी है। टैटू खुद समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब नियमों की अनदेखी की जाती है। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है।

