Success Story: शादी से पहले होने वाली दुल्हन बनीं अफसर, तनु कुमारी ने BPSC में हासिल की 186वीं रैंक
BPSC Success Story: बिहार की तनु कुमारी की सगाई के तुरंत बाद उनके घर दोगुनी खुशियां आ गईं। शादी के बंधन में बंधने से पहले ही तनु ने कड़े संघर्ष के बल पर बीपीएससी परीक्षा में 186 रैंक हासिल की है।
tanu kumari bpsc Success Story, Bride Become Officer: कहा जाता है कि जब आपकी मेहनत सच्ची हो, तो किस्मत भी आपका साथ देने से पीछे नहीं हटती। कुछ ऐसा ही अनोखा और गौरवशाली पल बिहार की रहने वाली तनु कुमारी के जीवन में आया है। तनु कुमारी के घर में इन दिनों शादी की शहनाइयां गूंजने की तैयारियां चल रही हैं। अभी हाल ही में उनकी सगाई की रस्में पूरी हुई थीं कि इसी बीच उनके जीवन में एक और ऐसी बड़ी खुशी आई, जिसने पूरे परिवार के जश्न को दोगुना कर दिया। तनु कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए सीधे क्लास वन ऑफिसर का पद हासिल कर लिया है। उन्होंने बीपीएससी में 186 रैंक हासिल की है। तनु कुमारी के मंगेतर रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर तैनात हैं।
सगाई के बाद मिला कामयाबी का सबसे बड़ा तोहफा
एक तरफ जहां तनु अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करने जा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सालों की तपस्या और पढ़ाई का परिणाम भी उनके सामने आ गया। जैसे ही बीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ, तनु की रैंक देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। इस खबर ने शादी वाले घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया और अब रिश्तेदार उन्हें नई जिंदगी के साथ-साथ एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की बधाई भी दे रहे हैं।
छात्रों के लिए मिसाल है तनु का यह सफर
तनु कुमारी की यह कहानी उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को छोड़ देते हैं। पढ़ाई के दौरान सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कभी आसान नहीं होता। विशेषकर लड़कियों के लिए, जब शादी की बात चल रही हो तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन तनु ने साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो, तो ध्यान भटक नहीं सकता। उन्होंने अपनी सगाई की तैयारियों के बीच भी अपनी पढ़ाई की लय को टूटने नहीं दिया।
कड़ी मेहनत और धैर्य से मिली मंजिल
बीपीएससी जैसी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा को पास करना कोई मामूली बात नहीं है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू के मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। तनु ने इस लंबी प्रक्रिया के दौरान हर कदम पर धैर्य बनाए रखा। उन्होंने नियमित रूप से पढ़ाई की, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अंततः 186वीं रैंक हासिल की। आज वे एक अधिकारी के रूप में समाज की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी इस अविश्वसनीय सफलता ने यह संदेश दिया है कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। आज न सिर्फ उनका परिवार, बल्कि पूरा इलाका इस बेटी की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स