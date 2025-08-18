Tamil Nadu NEET UG Counselling 2025 : MBBS-BDS दाखिले के लिए पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, यहां करें चेक

Tamil Nadu NEET UG Counselling 2025 : तमिलनाडु नीट काउंसलिंग का पहला राउंड पूरा हो गया है। MBBS और BDS में कुल 7513 छात्रों को सीट मिली। जिनका चयन हुआ है उन्हें 24 अगस्त तक कॉलेज रिपोर्ट करना होगा।

Tamil Nadu NEET UG Counselling 2025 : मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे तमिलनाडु के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) तमिलनाडु ने आज 18 अगस्त 2025 नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपनी सीट अलॉटमेंट स्थिति tnmedicalselection.net पर जाकर देख सकते हैं।

इस राउंड में कुल 7513 छात्रों को सीट अलॉट हुई है। इनमें से 6571 छात्रों को एमबीबीएस कॉलेजों में और 1982 छात्रों को बीडीएस कॉलेजों में जगह मिली है। जिन उम्मीदवारों को सीट मिली है, उन्हें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर 24 अगस्त शाम 5 बजे तक अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई छात्र अपग्रेडेशन चाहता है, तो वह दूसरे राउंड की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेगा। इसकी डिटेल्ड शेड्यूल डीएमई जल्द जारी करेगा।

Tamil Nadu NEET UG Counselling 2025 : सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे देखें 1. सबसे पहले tnmedicalselection.net पर जाएं

2. UG Courses टैब पर क्लिक करें और MBBS/BDS चुनें

3. लिंक पर क्लिक करें - “Provisional List of Candidates Allotted for MBBS/BDS (Government Quota) Course Session: 2025 - 2026”

4. सीट अलॉटमेंट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगी