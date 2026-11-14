61.84 लाख केक, शानदार ग्रीटिंग कार्ड भी; CM विजय के राज्य में बाल दिवस पर बच्चों की मौज
तमिलनाडु में बाल दिवस पर 61.84 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को केक और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के हस्ताक्षर वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया गया। सरकार ने 9.27 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बाल दिवस के मौके पर तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए खास इंतजाम किया है। राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 61.84 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को केक बांटे गए। इतना ही नहीं, बच्चों को मुख्यमंत्री की ओर से हस्ताक्षर किया हुआ ग्रीटिंग कार्ड भी दिया गया। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल के लिए सरकार ने 9.27 करोड़ रुपये मंजूर किए। राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बाल दिवस पर बच्चों के बीच केक बांटने की योजना बनाई गई।
61.84 लाख से ज्यादा बच्चों को केक
तमिलनाडु सरकार की इस योजना के तहत राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 61,84,566 विद्यार्थियों को शामिल किया गया। सरकार ने केक और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले ग्रीटिंग कार्ड की खरीद और वितरण के लिए 9.27 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया। केक की खरीद की जिम्मेदारी तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (TNCSC) को सौंपी गई थी। निगम ने इसके लिए निविदाएं जारी कीं और चार प्रमुख कंपनियों से केक की खरीद की है।
इन 12 जिलों में बच्चों को मिलेंगे दो पैकेट
सरकार ने अलग-अलग जिलों में विद्यार्थियों को मिलने वाले केक की मात्रा भी तय की थी। 12 जिलों में प्रत्येक विद्यार्थी को 45 ग्राम के दो पैकेट दिए गए। इनमें मयिलादुथुराई, सेलम, तंजावुर, मदुरै, तिरुवन्नामलाई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, तिरुप्पुर, नीलगिरि, इरोड, नमक्कल और करूर शामिल हैं। वहीं, राज्य के बाकी जिलों के विद्यार्थियों को 45 ग्राम का एक पैकेट दिया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने की केक की जांच
बच्चों को बांटे जाने वाले केक की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने केक के स्टॉक का निरीक्षण करने के बाद उन्हें प्रमाणित किया। स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वितरण के दिन तक केक को साफ-सुथरी और सुरक्षित जगह पर रखा जाए। इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों को केक की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। अधिकारियों को 10 से 12 नवंबर के बीच सभी स्कूलों तक केक पहुंचाने का निर्देश दिया गया था।
13 नवंबर को केक वितरण के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों, जिला निगरानी अधिकारियों और विशेष सतर्कता टीमों को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का मकसद है कि योजना का लाभ हर पात्र विद्यार्थी तक पहुंचे। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी 13 नवंबर को खुद विद्यार्थियों के बीच केक और ग्रीटिंग कार्ड बांटे। इस दौरान वह बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस
भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। बच्चों के प्रति उनके विशेष लगाव के कारण उन्हें प्यार से 'चाचा नेहरू' कहा जाता था। दरअसल, भारत में पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जो संयुक्त राष्ट्र के विश्व बाल दिवस की तारीख है। हालांकि, वर्ष 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनकी स्मृति में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला किया गया। इस दिन स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसका मकसद बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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