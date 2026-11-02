स्वयं जुलाई 2026 सेमेस्टर परीक्षा, एनटीए ने बढ़ाई आवेदन की अंतिम तिथि, अब 5 नवंबर तक करें रजिस्ट्रेशन
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने स्वयं (SWAYAM) जुलाई 2026 सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 नवंबर 2026 कर दी है।
ऑनलाइन माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे देश भर के लाखों छात्रों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर जारी की है। एनटीए ने स्वयं (SWAYAM) जुलाई 2026 सेमेस्टर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा तक अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सके थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर 5 नवंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
दिसंबर में होगी परीक्षा, 662 कोर्सेज शामिल
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा स्वयं जुलाई 2026 सेमेस्टर की परीक्षाएं 8, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।
इस सत्र में कुल 662 अलग-अलग कोर्सेज की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा रोजाना दो शिफ्टों में 3-3 घंटे (180 मिनट) की अवधि के लिए होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।
आवेदन शुल्क और कैटेगरी-वाइज डिटेल्स
परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई (UPI) के जरिए किया जा सकता है।
अनारक्षित (General) श्रेणी: प्रथम कोर्स के लिए 750 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त कोर्स के लिए 600 रुपये।
आरक्षित श्रेणी (Gen-EWS / OBC-NCL / SC / ST / PwD): प्रथम कोर्स के लिए 500 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त कोर्स के लिए 400 रुपये।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कोर्सेज का चयन करते समय शिफ्ट का ध्यान रखें, क्योंकि एक ही पाली में पड़ने वाले दो कोर्सेज में से वे केवल एक ही परीक्षा में बैठ पाएंगे।
कैसे करें स्वयं जुलाई 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन?
इच्छुक और पात्र छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।
- सबसे पहले एनटीए स्वयं के आधिकारिक पोर्टल exams.nta.nic.in/swayam पर जाएं।
2. होमपेज पर "SWAYAM July 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी प्राथमिक जानकारियां और ईमेल आईडी (उसी ईमेल का उपयोग करें जिससे स्वयं पोर्टल पर कोर्स एनरोल किया था) दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपने कोर्स, पसंदीदा परीक्षा शहर और व्यक्तिगत डिटेल्स भरें।
5. पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
6. निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट संभाल कर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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