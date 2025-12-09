SWAYAM Admit Card 2025: स्वयं जुलाई 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें चेक
NTA SWAYAM Admit Card 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) की जुलाई 2025 सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन ऑनलाइन कोर्सेज की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब आधिकारिक NTA SWAYAM पोर्टल exams.nta.nic.in/swayam/ पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
SWAYAM July 2025 admit cards Direct Link
यह परीक्षा 15 और 16 दिसंबर 2025 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शुरुआती दिनों में 'बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एजुकेशन' और 'बेसिक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी' जैसे कई कोर्स की परीक्षाएं आयोजित होंगी। प्रत्येक कोर्स के लिए छात्रों को तीन घंटे (180 मिनट) का समय मिलेगा। स्वयं जुलाई 2025 की परीक्षा 648 विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी।
एनटीए स्वयं परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। शिफ्ट 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित है, इसके बाद दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा, भाषा पाठ्यक्रमों को छोड़कर जहां यह संबंधित भाषा में प्रदान किया जाएगा।
NTA SWAYAM Admit Card 2025: स्वयं जुलाई 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।
4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।
5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।
6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. परीक्षा का नाम
2. परीक्षा सेंटर का पता
3. परीक्षा का समय
4. परीक्षा की तिथि
5. उम्मीदवार का नाम
6. उम्मीदवार की जन्मतिथि
7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर
8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस
9. परीक्षा के विषय
10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय