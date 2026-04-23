यूपी के इन छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन, जानें क्या है योजना और कैसे करें आवदेन
UP Board Result 2026, Upresults.upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए शिक्षा व स्कॉलरशिप से जुड़ी कई योजनाएं चलाई है। सरकार के एक योजना के तहत लाखों छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा।
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना रिजल्ट upmsp.edu.in , results.digilocker.gov.in और upresults.nic.in पर जाकर रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए शिक्षा व स्कॉलरशिप से जुड़ी कई योजनाएं चलाई है। सरकार के एक योजना के तहत लाखों छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये टैबलेट किसे मिलेगा और इसके लिए क्या करना होगा। चलिए जानते हैं कि क्या है यह योजना।
योजना का नाम
इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। सरकार का कहना है कि डिजिटल पढ़ाई और ऑनलाइन संसाधनों तक आसान पहुंच देने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार इस साल करीब 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, ताकि वे पढ़ाई, रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें। यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अब तक इस योजना के तहत प्रदेश में 49.86 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं।
टैबलेट कैसे मिलेगा?
इस योजना के तहत टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए छात्रों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया इस प्रकार है:
सबसे पहले छात्र को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना होता है
इसके बाद संस्थान पात्र छात्रों का डेटा ‘डिजी शक्ति’ पोर्टल पर अपलोड करता है
संबंधित विभाग द्वारा इस डेटा का सत्यापन किया जाता है
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार होती है
अंत में चयनित छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उच्च और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को दिया जाता है, जैसे:
स्नातक (UG) अंतिम वर्ष के छात्र
स्नातकोत्तर (PG) अंतिम वर्ष के छात्र
डिप्लोमा और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम के छात्र
कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थी
यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026
यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 90.42 प्रतिशत रहा जबकि यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 80.38 प्रतिशत रहा। यूपी बोर्ड 10वीं में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 97.83 फीसदी अंक हासिल किए। बाराबंकी की अदिति 97.50% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तीसरे स्थान पर तीन मेधावियों ने जगह बनाई—सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परि वर्मा। इन तीनों ने 97.33% अंक प्राप्त किए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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