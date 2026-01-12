Swami Vivekananda Jayanti Essay: स्वामी विवेकानंद जयंती पर आसान और छोटा निबंध ऐसे लिखें, मिलेंगे फुल मार्क्स
Swami Vivekananda Jayanti Essay in Hindi: आज 12 जनवरी 2026 को हम स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती और 'राष्ट्रीय युवा दिवस' मना रहे हैं। यहां छात्रों के लिए एक सुंदर और प्रेरणादायक निबंध दिया गया है।
National Youth Day 2026 Essay in Hindi: प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को भारत में 'राष्ट्रीय युवा दिवस' (National Youth Day) बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और युवाओं के शाश्वत प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती का प्रतीक है। विवेकानंद केवल एक संन्यासी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने अपनी ऊर्जा और ज्ञान से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और वेदांत का लोहा मनवाया।
बचपन और आध्यात्मिक खोज:
स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। सत्य की खोज उन्हें महान संत रामकृष्ण परमहंस के पास ले गई। गुरु के सानिध्य में नरेंद्रनाथ ने 'नरेंद्र' से 'विवेकानंद' बनने का सफर तय किया। उन्होंने सिखाया कि धर्म केवल किताबों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है।
शिकागो भाषण और वैश्विक पहचान:
स्वामी जी के जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था। जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत "अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों" कहकर की, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को न केवल सहिष्णुता के साथ स्वीकार करता है, बल्कि उन्हें गले भी लगाता है। उनके इस संदेश ने पश्चिम के मन में भारत के प्रति सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया।
युवाओं के लिए संदेश:
स्वामी विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र की असली शक्ति मानते थे। उनका प्रसिद्ध नारा—"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए"—आज भी हर युवा के लिए सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने 'चरित्र निर्माण' पर जोर दिया और कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो। वे चाहते थे कि युवाओं की "मांसपेशियां लोहे जैसी और नसें फौलाद जैसी" हों।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2026:
आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी युग में विवेकानंद के विचार और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम “युवाओं का सशक्तिकरण: विकसित भारत की नींव” रखी गई है। यह थीम दर्शाती है कि यदि युवा आत्मनिर्भर, साहसी और राष्ट्रभक्त होंगे, तभी भारत एक 'विश्व गुरु' के रूप में पुनः स्थापित हो सकेगा।
स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हों, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से उन्हें पार किया जा सकता है। उनकी जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के उत्थान के लिए भी कार्य करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।