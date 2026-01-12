Swami Vivekananda Jayanti Speech: स्वामी विवेकानंद जयंती पर दमदार भाषण, तालियों से गूंज उठेगा हॉल

Hindustan Hindi News
Jan 12, 2026 06:35 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Swami Vivekananda Jayanti Speech in Hindi : आज 12 जनवरी है, यानी आध्यात्मिक गुरु और आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद की जयंती। पूरे भारत में इस दिन को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' (National Youth Day) के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में सुबह से ही कार्यक्रमों की धूम होती है, जहां छात्र स्वामी जी के आदर्शों पर प्रेरक भाषण के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं। यदि आप स्कूल, कॉलेज या किसी समारोह में भाषण देने जा रहे हैं, तो यहां आपके लिए एक प्रभावी भाषण दिया गया है।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे साथी युवाओं,

आज 12 जनवरी है—एक ऐसी तारीख जो भारत के गौरव और युवा शक्ति का प्रतीक है। आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिकता और ज्ञान का डंका बजाया—स्वामी विवेकानंद। भारत सरकार द्वारा इस दिन को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाना यह दर्शाता है कि स्वामी जी के विचार आज भी हमारे देश की असली ताकत यानी 'युवाओं' के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

स्वामी विवेकानंद कहते थे—"उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।" यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि सफलता का वह मंत्र है जो हर हारते हुए इंसान में नई ऊर्जा भर देता है।

विवेकानंद का मानना था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। युवाओं को खुद पर भरोसा रखकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि देश के युवाओं की रगों में जोश और सेवा का भाव होना चाहिए। गरीब और जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है।

मेरे साथियों, विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि 'मनुष्य का चरित्र निर्माण' करना है। उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब "मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों" कहकर अपना भाषण शुरू किया, तो वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार (वसुधैव कुटुंबकम) मानने वाली हमारी संस्कृति की गूंज थी।

आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम अक्सर तनाव, असफलता या भविष्य की चिंता में घिर जाते हैं, स्वामी जी का एक विचार हमें रास्ता दिखाता है: "जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे। खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर, और ताकतवर मानोगे तो ताकतवर बन जाओगे।"

इसलिए, इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए भी जीएंगे। हम समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि निडर होकर उनका सामना करेंगे।

अंत में, मैं स्वामी जी की ही इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी:

"एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।"

आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिंद, जय भारत!

