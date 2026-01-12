Swami Vivekananda Jayanti Quotes: उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करो, स्वामी विवेकानंद जयंती पर शेयर करें उनके 10 विचार

संक्षेप: National Youth Day 2026 Wishes, Quotes in Hindi: आज 12 जनवरी है, यानी आध्यात्मिक गुरु और आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद की जयंती। आइए उनकी 163वीं जयंती के अवसर पर हम उनके 10 अनमोल विचारों को पढ़ें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।

Swami Vivekananda Jayanti 2026 Quotes: आज 12 जनवरी है, यानी आध्यात्मिक गुरु और आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद की जयंती। पूरे भारत में इस दिन को 'राष्ट्रीय युवा दिवस' (National Youth Day) के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन केवल एक महान व्यक्ति को याद करने का नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और साहस के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का दिन है। स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों युवाओं के लिए 'यूथ आइकन' बने हुए हैं। विवेकानंद का मानना था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। युवाओं को खुद पर भरोसा रखकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि देश के युवाओं की रगों में जोश और सेवा का भाव होना चाहिए। गरीब और जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। आइए उनकी 163वीं जयंती के अवसर पर हम उनके 10 अनमोल विचारों को पढ़ें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

1. उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते।- स्वामी विवेकानंद

2. जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं हो सकता।- स्वामी विवेकानंद

3. युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नसें हैं, जिनका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है।- स्वामी विवेकानंद

4. दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें। अन्यथा आपने दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से होने वाली मुलाकात को छोड़ रहे हो।- स्वामी विवेकानंद

5. जैसा तुम सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।- स्वामी विवेकानंद

6. जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। - स्वामी विवेकानंद

7. कोई भी चीज, जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से कमजोर करती है, उसे जहर की भांति त्याग दो।- स्वामी विवेकानंद

8. अपने मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर दो। इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे वह महान होगा।- स्वामी विवेकानंद

9. हम जो कुछ हैं वह अपने विचारों की देन हैं। इसलिए आप जो कुछ सोचो बहुत ही सावधानी पूर्वक सोचो। विचार के बाद ही शब्द आते हैं। विचार जिंदा रहता है और शब्द यात्रा करते हैं।- स्वामी विवेकानंद