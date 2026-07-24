12वीं तक नहीं पता था क्या है NEET, पेंटिंग कर उठाया पढ़ाई का खर्च; तीसरे प्रयास में नीट क्रैक

सूरज सैनी गर्मियों की छुट्टियों में आसपास के गांवों में घरों की पेंटिंग कर अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाते थे। उन्होंने यह काम किसी से ट्रेनिंग लेकर नहीं सीखा, बल्कि दूसरे लोगों को काम करते देखकर सीख लिया।

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट (NEET UG) देश में MBBS और BDS जैसे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। यह हर साल होता है, जिसमें लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं। ऐसे में जिन्हें इस परीक्षा में हिस्सा लेना होता है, वो कक्षा 8वीं या 9वीं से ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन राजस्थान के बूंदी जिले के रहने वाले सूरज सैनी की कहानी काफी अलग है। उन्हें कक्षा 12वीं के पहले यह नहीं पता था कि नीट क्या होता है? ऐसे में उनके लिए नीट क्रैक कर पाना आसान नहीं था। लोग नीट की तैयारी करने के लिए महंगी कोचिंगों में दाखिला कराते हैं, जिनकी फीसें काफी महंगी होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के आगे सफलताएं घुटने टेक देती हैं। आज उसी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने NEET UG 2026 में 583 अंक हासिल किए हैं और अब उनका सपना सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने का है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर बनने का उनका सफर किसी बचपन के सपने से नहीं, बल्कि एक संयोग से शुरू हुआ।

कौन हैं सूरज सैनी सूरज बेहद गरीब परिवार आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट में सूरज ने बताया कि उन्हें 12वीं कक्षा तक NEET के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी बुआ ने पहली बारे इस परीक्षा के बारे में बताया। उससे पहले मेरा पूरा ध्यान सिर्फ 10वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाने पर था। बूंदी जिले के कापरेन स्थित एक हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले सूरज ने 10वीं में 87 प्रतिशत और 12वीं में 85 प्रतिशत अंक हासिल किए। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षा में उन्हें लगभग उतने ही अंक मिले, जितनी उन्होंने उम्मीद की थी।

पेंटिंग कर जुटाया पढ़ाई का खर्च सूरज सैनी गर्मियों की छुट्टियों में आसपास के गांवों में घरों की पेंटिंग कर अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाते थे। उन्होंने यह काम किसी से ट्रेनिंग लेकर नहीं सीखा, बल्कि दूसरे लोगों को काम करते देखकर सीख लिया। पेंटिंग से होने वाली कमाई से वह अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे।

मां करती हैं खेतों में मजदूरी सूरज की मां घीसी बाई खेतों में मजदूरी करती हैं। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण उनकी छोटी बहन गरिमा को 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मां के साथ खेतों में काम करना शुरू करना पड़ा। अब सूरज का सपना है कि उनकी बहन फिर से स्कूल जाए और अपनी पढ़ाई पूरी करे।

तीसरे प्रयास में मिली सफलता सूरज ने पहली बार 2024 में NEET परीक्षा दी थी, लेकिन इसमें उन्हें असफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक स्वयं पढ़ाई की और बाद में कोटा स्थित Allen Career Institute के एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत उन्हें मुफ्त कोचिंग और रहने की सुविधा मिलीं। यहीं से उनकी तैयारी को सही दिशा मिली और तीसरे प्रयास में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की।