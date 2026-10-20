सुप्रीम कोर्ट में अवसर; कोर्ट मास्टर के 20 पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 2 लाख तक सैलरी
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 25 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक पोर्टल sci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) के भर्ती सेल ने कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के कुल 20 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 25 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएंगे। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-11 के तहत 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये प्रति माह का आकर्षक वेतनमान और सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
आवेदन की तिथियां
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 25 अक्टूबर 2026
आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे तक)
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की संभावित तिथि: 7 दिसंबर 2026
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और योग्यता
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर पद की जिम्मेदारियों को देखते हुए शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के साथ-साथ कार्य अनुभव भी मांगा गया है।
शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है।
शॉर्टहैंड और टाइपिंग स्पीड: अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 120 शब्द प्रति मिनट (WPM) की स्पीड और कंप्यूटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज जरूरी है।
कार्य अनुभव: सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) में प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए या स्टेनोग्राफर के रूप में न्यूनतम 5 साल की नियमित सेवा का अनुभव अनिवार्य है।
आयु सीमा: 1 अक्टूबर 2026 को उम्मीदवार की आयु 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन कुल चार चरणों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट (100 अंक): इसमें जनरल इंग्लिश (25), जनरल नॉलेज (25), भारतीय संविधान में न्यायपालिका के प्रावधान (25), सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 (15) और कंप्यूटर ज्ञान (10) से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) टेस्ट: 100 अंकों की शॉर्टहैंड परीक्षा।
कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट: 20 अंकों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट।
इंटरव्यू: 30 अंकों का पर्सनल इंटरव्यू।
आवेदन शुल्क और आवेदन का तरीका
सामान्य (General) और अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और पूर्व सैनिकों के लिए शुल्क 750 रुपये तय किया गया है।
इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और 15 नवंबर 2026 से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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