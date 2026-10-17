JOBS: 10वीं पास के लिए सुप्रीम कोर्ट में निकली भर्ती, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर 4 नवंबर से शुरू होगा आवेदन

सुप्रीम कोर्ट के जुनियर अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू होगी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गयी है।

अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और 10वीं पास हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 130 पद भरे जाएंगे। यह पोजीशन ग्रुप-सी, नॉन क्लेरिकल पोस्ट के लिए है। जिसपर लेवल-03 के मुताबिक सैलरी मिलेगी। चलिए जानते हैं कि इस भर्ती की शुरुआत कब से हो रही है, क्या आयु सीमा होगी और चयन प्रक्रिया क्या है।

कब से शुरू हो रहा है आवेदन सुप्रीम कोर्ट के जुनियर अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू होगी। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गयी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sci.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

योग्यता शैक्षणिक योग्यता: इस पद के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या इंस्टीट्यूट से कम से कम 10वीं पास की हो। इसके अलावा अधिकतम 12वीं तक पढ़ें लिखे कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

आयु सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अक्टूबर, 2026 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट देने का भी प्रावधान है।

एप्लिकेशन की फीस कितनी लगेगी? इस भर्ती की एप्लिकेशन विंडो ओपन होने के बाद कैंडिडेट्स ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी गई है। जनरल/अनारक्षित कैटेगिरी के कैंडिडेट्स को 1500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी/एसटी/ओबीसी/एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इसमें छूट मिलेगी। इन अभ्यर्थियों को 750 रुपये फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा की बात करें, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता विषय से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे।

इस परीक्षा में पास होने के लिए 50 प्रतिशत अंक जरूरी है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कुल 25 अंकों के लिए आयोजित होगा। इंटरव्यू में उम्मीदवारों से कुल 13 सवाल पूछे जाएंगे।

इंटरव्यू: रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होगा। जिसके 25 नंबर होंगे। इसमें 13 मार्क्स लाने वाले इंटरव्यू राउंड में क्वालिफाई माने जाएंगे।