8 लाख कमाई, MBBS के लिए 25 लाख कैसे देंगे मीलॉर्ड... प्राइवेट कॉलेजों की फीस पर SC में याचिका, क्या बोली अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आज इस देश को डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है।
भारत में डॉक्टर बनने का सपना देखना और उसे पूरा करना दो बिल्कुल अलग बातें बन चुकी हैं। खासकर तब, जब बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की हो, जहां की फीस आम इंसान के बजट से कोसों दूर रहती है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस के खिलाफ दायर एक याचिका को सुनने से साफ मना कर दिया है। याचिका को सिरे से खारिज करते हुए अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सीधी बात कही कि हमें इस देश में डॉक्टरों की जरूरत है। यह पूरा मामला जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जोयमल्य बागची की बेंच के सामने आया था।
अदालत राजस्थान हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने फीस कम करने की मांग को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आप किसी भी प्राइवेट या खुद के पैसे से चलने वाले संस्थान (सेल्फ-फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन) को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वह सरकारी कॉलेजों के बराबर ही फीस वसूले। अदालत का मानना था कि दोनों तरह के संस्थानों के काम करने का तरीका और उनके खर्चे बिल्कुल अलग होते हैं।
क्या था पूरा विवाद?
दरअसल, यह पूरा मामला एक ऐसे छात्र से जुड़ा है जिसने साल 2025 में नीट-यूजी की परीक्षा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैटेगरी के तहत पास की थी। छात्र का कहना था कि राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का खर्च सालाना 18.90 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक बैठता है। अब पेंच यहां फंसता है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए परिवार की सालाना कमाई की सीमा अधिकतम 8 लाख रुपये तय की है, तो दूसरी तरफ पढ़ाई का खर्च सालाना 25 लाख रुपये तक जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क यही था कि जब किसी परिवार की कुल कमाई ही 8 लाख से कम है, तो वह हर साल 20-25 लाख रुपये की फीस कैसे भर सकता है? यह नियम पूरी तरह से बेमेल और आम लोगों की पहुंच से बाहर है।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में भी यही दलील दी थी कि फीस तय करने वाली कमेटी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसा फीस स्ट्रक्चर तैयार करे जो व्यावहारिक हो। फीस ऐसी होनी चाहिए जिसे ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र भी आसानी से दे सकें और उनके वित्तीय हालात के आड़े न आए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया।
सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा?
जब याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने राजस्थान की इस भारी-भरकम फीस का जिक्र किया, तो जजों की पीठ ने एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू सामने रखा। अदालत ने कहा कि अगर किसी छात्र को फीस भरने में दिक्कत आ रही है, तो उसके पास स्कॉलरशिप लेने का विकल्प हमेशा खुला रहता है। देश में कई तरह की सरकारी और गैर-सरकारी योजनाएं हैं जो होनहार छात्रों की मदद करती हैं।
बेंच ने सख्त लहजे में कहा, "कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि प्राइवेट संस्थानों में फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे सरकारी संस्थानों के बराबर कर दिया जाए।" इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर इस मामले में कानून का कोई सवाल जुड़ा है, तो उसे आगे के लिए खुला रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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